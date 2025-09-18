De ce a lipsit Ilie Bolojan de la întâlnirea de miercuri cu primarii: explicația premierului

Premierul Ilie Bolojan a precizat joi seară că nu a refuzat să se întâlnească miercuri cu primarii şi că nu a mai putut să ajungă pentru că s-a prelungit o şedinţă la Parlament.

„Am fost la toate consultările cu autorităţile locale, deci m-am văzut, în aceste aproape 3 luni de zile de când sunt premier, de cel puţin 10 ori cu autorităţile locale şi din punctul ăsta de vedere, având şi cei 20 de ani în spate de administraţie, ştiu destul de bine problemele. Deci, n-a fost niciodată un refuz de întâlniri. Ieri, pur şi simplu, s-au suprapus două activităţi, s-a lungit o şedinţă la Parlament şi nu am mai putut să vin la întâlnirea cu primarii, dar când ai doi vicepremieri şi ministru de resort, înseamnă că a fost o întâlnire cât se poate de bună”, a spus Bolojan la Euronews, potrivit News.ro.

Premierul a fost întrebat dacă s-a ajuns la o decizie în coaliţie cu privire la tăierea de posturi din administraţie şi dacă se va merge pe o variantă unitară raportat la populaţie sau pe o variantă punctuală.

„Nu va fi unitar, pentru că unii s-au gospodărit mai bine, nu au risipit banii, iar alţii au exagerat, s-au dus la limita maximă şi nu ai cum să tai, de exemplu, 10% în mod unitar de la toţi. Pentru că, spre exemplu, Consiliul Judeţean Bihor are 88 de angajaţi, sub 90 de angajaţi, este totuşi într-un judeţ destul de mare, iar alte consilii judeţene care sunt cu număr dublu sau triplu de angajaţi nu cred că merg mult mai bine decât merge Consiliul Judeţean Bihor. (...) Sper să ajungem la o soluţie, pentru că eram cu toţii conştienţi că la asemenea deficit, deci diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, nu poţi să reduci acest deficit dacă nu scazi cheltuielile. (...) Noi am făcut o greşeală majoră în aceşti ani că am demotivat administraţiile locale să facă administrare corectă, transferându-le bani fără probleme. Nu am condiţionat aceşti bani de performanţă. Gândiţi-vă că am suspendat în fiecare an o prevedere bugetară foarte importantă care spunea clar - banii de transfer bugetar, deci de sprijin de la stat, se dau direct proporţional cu gradul de încasare a impozitelor locale. Deci, tu nu-ţi făceai treaba, nu contează, noi îţi dădeam bani cât să-ţi acoperi toate cheltuielile. Nu merg lucrurile aşa”, a afirmat acesta.

Guvernul a venit cu două propuneri în privinţa reducerii cheltuielilor în administraţia locală, una privind o reducere de cheltuieli de salarizare de 10% pentru fiecare UAT şi o a doua variantă ca „din total posturi să fie o reducere de 40%, cu o frână de 20% din cele ocupate deja”, a declarat preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, primarul social-democrat al municipiului Craiova, miercuri, după discuţia de la Guvern.

Ea a punctat că nicio primărie nu seamănă cu alta în ceea ce priveşte schemele de personal.

