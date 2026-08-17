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Exclusiv De ce a lipsit Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei. Explicațiile consilierului prezidențial Eugen Tomac

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nicusor dan si mirabele gradinaru
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan, a declarat luni, în direct la Digi24, că șeful statului are „un respect profund pentru Forțele Navale Române”, în contextul absenței sale de la ceremoniile de Ziua Marinei. El a amintit că Administrația Prezidențială a fost reprezentată la eveniment și că președintele este implicat în „modernizarea și dotarea Forțelor Navale Române”.

Întrebat de ce Nicușor Dan nu a participat nici în acest an la ceremoniile organizate de Ziua Marinei, Eugen Tomac a spus că „președintele României poartă un respect profund pentru Forțele Navale Române” și a amintit că, în acest an, șeful statului a fost în șantierul naval din Istanbul, unde a primit, împreună cu președintele Turciei, corveta „Contraamiral Augustin Roman”.

„A fost în contact și a fost reprezentată Administrația Prezidențială inclusiv la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Marinei, prin consilierul prezidențial Marius Lazurcă, care are și rang de ministru”, a declarat Eugen Tomac.

Consilierul prezidențial a spus că „Marea Neagră este foarte importantă pentru noi, pentru securitatea europeană, nu doar pentru România și, evident, că pentru președinte este important să facem mai mult pentru a spori securitatea”.

El a subliniat că rolul României în regiune nu se limitează la componenta militară.

„Subliniez din nou, Marea Neagră este locul în care începe importanta responsabilitate a noastră în ceea ce privește asigurarea securității europene și vom continua să acționăm în această direcție, pentru că ne știm rolul, dar Marea Neagră mai înseamnă: și comerț, și energie, și conectivitate. Și pentru președinte, prioritățile ce țin de securitate la Marea Neagră sunt fundamentale”, a afirmat Eugen Tomac.

Întrebat dacă prezența lui Nicușor Dan la Constanța nu ar fi transmis un mesaj mai puternic, Tomac a indicat că la ceremoniile de Ziua Marinei au participat reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Apărării și Administrației Prezidențiale.

„A participat șeful Guvernului, a fost ministrul Apărării, a fost consilierul prezidențial pentru securitate. Considerăm că atunci când președintele va decide să participe și la evenimente ce țin de ceremonie, organizate cu prilejul unor festivități importante, va participa”, a declarat el.

Tomac a dat apoi exemple de evenimente la care președintele participă și a subliniat respectul acestuia pentru simbolurile naționale.

„De altfel, președintele participă la toate evenimentele importante care pun în valoare simbolurile naționale, cum este Ziua Națională, cum este ziua de 24 ianuarie. Deci, președintele tratează cu maxim respect simbolurile naționale și, inclusiv, așa cum am spus, este implicat pentru modernizarea și dotarea Forțelor Navale Române”, a afirmat Tomac.

Editor : C.S.

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