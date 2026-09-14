De ce a participat Nicușor Dan la nunta lui Alexandru Nazare: „A fost un ministru de Finanțe bun, cu care am colaborat foarte bine”

Președintele Nicușor Dan a motivat participarea la nunta ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, și a evitat să spună dacă îl ia în calcul pentru o viitoare nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

Luni, în timpul deplasării în Finlanda, Nicușor Dan a acordat un interviu televiziunii Euronews, în cadrul căruia a fost întrebat dacă îl ia în calcul pe Alexandru Nazare pentru funcția de prim-ministru, în special după ce a participat la nunta lui.

„Nu vreau să complic peisajul anticipând lucruri, ce pot să spun despre Nazare este că a fost un ministru de Finanțe bun, cu care am colaborat foarte bine. M-am dus la nunta lui pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional.

Este un profesionist, știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare, în relația cu mediul financiar, pentru că România trăiește în parte pe datorie și trebuie să fii atent cu cei care îți împrumută bani. Dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție”, a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan.

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Editor : M.G.