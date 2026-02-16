De ce amenință ministrul Muncii cu demisia: jalonul din PNRR de care depinde mandatul lui Florin Manole. „Plec singur”

Florin Manole a susținut luni seară că își va da demisia dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema legii salarizării. Ministrul Muncii a punctat faptul că această lege reprezintă jalon în PNRR.

Florin Manole a explicat, luni seară, la Antena 3, că, până la începutul verii, legea trebuie să intre în vigoare. Ministrul Muncii a anunţat că, dacă până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe această lege atunci îşi va da demisia.

„Legea salarizării este jalon în PNRR. Până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare. Până în prima săptămână a lunii martie vom termina lucrul la anexele Legii salarizării în interiorul Ministerului Muncii, apoi urmează etapa de consultări cu ministerele de resort. Dacă în prima jumătate a luni aprilie n-au început consultările cu sindicatele şi cu categoriile profesionale, înseamnă că nu o să avem şanse să trecem această lege. Nici nu e nevoie să îmi ceară cineva demisia, plec singur”, a afirmat el.

El a mai spus că nu îşi permite să rateze un jalon atât de important cu un impact bugetar major.

„Eu nu-mi voi permite să ratez un jalon atât de important, care înseamnă un impact social enorm şi un impact bugetar enorm. Dacă nu o să pot face asta, din diferite motive, nici nu contează care, atunci plec”, a declarat Florin Manole.

Întrebat dacă este hotărât să demisioneze dacă discuţiile cu sindicatele nu încep în aprilie, ministrul a răspuns: „Da, fără nici o discuţie".

Citește și:

De unde vrea PSD să ia bani pentru mame și pensionari. Ministrul Manole explică propunerea cu care se va duce la premierul Bolojan

Legea salarizării ar putea fi aplicată abia anul viitor. Dragoș Pîslaru: „Nu s-a lucrat mare lucru până acum”

Editor : A.M.G.