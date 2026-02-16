De ce are Grindeanu „un soi de bucurie” și măsurile pentru care președintele PSD amenință că nu votează bugetul și-l dă jos pe Bolojan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, simte un soi de bucurie după ședința de luni a Coaliției, pentru că membrii acesteia au înţeles „că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze” şi susţine că „pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă”. Liderul social-democraţilor a menţionat că este „un lucru bun” ce s-a întâmplat în şedinţa coaliţiei, dar adevărata bătălie se va da la aprobarea bugetului și a ameninșat că daca măsurile sociale propuse de PSD nu vor fi acceptate, social-democrații nu vor vota bugetul și vor dărâma guvernul.

Sorin Grindeanu a vorbit, luni seară, despre consensul din ultima şedinţă a coaliţiei cu privire la reforma administraţiei.

„E o treabă care arată că, într-un final, membrii coaliţiei au înţeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze, că toate lucrurile care au generat aceste tăieri n-au făcut din punct de vedere economic bine, dovadă fiind indicatorii macroeconomici şi statistici pe care i-aţi văzut săptămâna trecută. Eu cred că e un lucru bun ceea ce s-a întâmplat azi”, a declarat Sorin Grindeanu, luni seară, la România TV.

Potrivit liderului social-democrat, „e un început, dar adevărata bătălie se va da la buget”, pentru că PSD insistă ca în buget să fie cuprins pachetul de solidaritate pe care l-a propus, să existe bani pentru investiţii şi să se stabilească ce se întâmplă cu banii din impozitele locale – rămân sau nu la autorităţile locale.

PSD şi USR vor ca aceşti bani să rămână în localităţi: „Asta este ceea ce PSD-ul cere şi care punct de vedere este susţinut din ce am văzut azi chiar şi de USR. De-aia spuneam azi în şedinţă că s-a găsit chiar şi în USR PSD. (…) Văd că pe acest punct de vedere şi cei de la USR, prin vocea lui Dominic Fritz, au susţinut că aceste impozite trebuie să rămână local”.

Grindeanu a spus că are „un soi de bucurie” după şedinţa coaliţiei de luni: „Să ştiţi că mai am un soi de bucurie astăzi, pentru că pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă. Să ştiţi că asta nu reprezintă niciun fel de reformă. Să dai oamenii afară şi să tai salarii şi pensii, asta nu este reformă. Cred că acest proces s-a încheiat odată cu ziua de astăzi”.

Sorin Grindeanu a mai explicat că tot ce ţine de proiectul de buget poate fi discutat pe anumite priorităţi, una dintre acestea fiind închiderea PNRR până la jumătatea acestui an.

„Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanţarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiţii. A doua prioritate este cea legată de autorităţile locale. Trebuie să continuăm investiţiile în acelaşi nivel ca şi anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Este punctul de vedere al PSD şi asta vom susţine”.

Potrivit lui Grindeanu, trebuie corectate „aberaţiile de anul trecut, cu CASS pentru veterani, pentru deţinuţii politici şi pentru mame".

„Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget şi trebuie să fie corectate", a precizat Grindeanu.

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile la buget nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns că partidul nu va vota în aceste condiţii bugetul de stat.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul", a mai afirmat Grindeanu.

„Pe noi ne interesează niște lucruri simple. Acum, relansarea economică, banii de investiții, pachetul de solidaritate. Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget. Și atunci vom avea în continuare prim-ministru. Dacă iar începem cu discuții și cu tot felul de știri pe surse, atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Punct. Eu cred că am fost clar”.

Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură, dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi, un grup de lucru fiind creat în acest sens.

Editor : B.E.