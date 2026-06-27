„Nicușor Dan este un om politic care s-a format pornind de la această luptă și credință că vocea societății civile trebuie să fie ascultată”, a spus Eugen Tomac în cadrul emisiunii „In fața ta” difuzată sâmbătă la Digi24, chestionat privind eticheta de „pesedist” care i-a fost lipită lui Nicușor Dan în ultimele luni. Consilierul prezidențial a subliniat că șeful statului este „conștient că o bună parte din români au așteptări mult mai mari”.

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a fost întrebat dacă președintele Niculor Dan este „pesedist”.

Nicușor Dan „este un om politic care s-a format plecând de la această luptă și credință că vocea societății civile trebuie să fie ascultată. A reușit să convingă și eu sunt absolut convins că președintele Nicușor Dan va reuși într-un final să să-i convingă pe români că efortul pe care l-a făcut a meritat”, a explicat Tomac.

Chestiuonat care crede că e motivul poentru care zice lumea Nicușor Dan e «pesedist»”, Egen Tomac a spus că președintele consideră că este mai bine ca PSD să rămână „în această parte a proiectului pro-european”.

„Președintele a avut acest obiectiv de a convinge PSD-ul că este mult mai bine să rămână în această parte a proiectului pro-european, decât să lăsăm la dispoziție acest război PSD - anti-PSD să se accentueze și mai mult. Și cred că analiza domniei sale și evaluare este una corectă, de a încerca să țină toate partidele democratice pro-europene laolaltă și nicidecum să încurajăm ruptura aceasta din societate. Și și-a pus pentru acest obiectiv întregul capital de încredere”.

Tomac a mai explicat, întrebat dacă președintele știe că și-a dezamăgit alegătorii, că Nicușor Dan știe că românii au așteptări mult mai mari.

„Este conștient că o bună parte din români sunt sau au așteptări, mai bine, aș spune mult mai mari. Și de acest lucru este conștient. Dar, repet, președintele este un om de bună-credință și ce va face, acționează, îi va convinge că acțiunea pentru care a meritat să încerce să păstreze partidele pe direcția corectă, a meritat acest efort, pentru că statul nu poate fi reformat peste noapte. România nu poate fi scoasă din jocul în care a fost 30 de ani peste noapte. Pentru acest lucru e nevoie de determinare, de efort, de sacrificii și aici este un sacrificiu personal extrem de puternic, pentru că ar fi putut fi un președinte independent, extrem de comod, care să lase partidele să-și desfășoare agenda așa cum simt că este mai bine și electoral pentru ele”, a conchis Eugen Tomac.

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Editor : B.E.