Live TV

Exclusiv De ce crede Ilie Bolojan că Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul: „Veriga slabă”

Data actualizării: Data publicării:
CONGRES PNL Bolojan_2_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Congres extraordinar organizat de Partidul National Liberal, in Bucuresti, 21 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele PNL, Ilie Bolojan, crede că Adrian Veștea a fost desemnat premier de către șeful statului, Nicușor Dan, pentru că este „veriga slabă”. Declarația a fost făcută la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Ilie Bolojan a lansat o serie de critici la adresa premierului desemnat Adrian Veștea. În primul rând pentru că a acceptat această nominalizare și apoi pentru că, după ce a cerut amânarea congresului PNL și și-a anunțat candidatura la șefia partidului, nici nu s-a prezentat la Congresul Extraordinar de duminică.

„Domnul Veștea, atunci când a fost nominalizat, n-a anunțat pe nimeni din conducerea partidului legat de această nominalizare, așa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate. În al doilea rând, atunci când s-a discutat în Biroul Politic Național susținerea guvernului, Veștea a fost întrebat de colegi: dacă PNL nu îl susține, își depune mandatul? A răspuns că nu, oricum merge mai departe. Deci cu un astfel de răspuns, ce pot să concluzionezi? Că nu există un respect față de colegii care sunt cei care îți dau legitimitatea. Legitimitatea nu ți-o de cineva din afară care te pune pe un post sau altul, ci cetățenii sau membrii partidului tău care îți acordă încrederea”, a spus Bolojan.

„Iar în ceea ce privește congresul, gândiți-vă că după ce s-au făcut declarații legate de prezența la congres, de depunere a unei moțiuni, după ce s-a cerut amânare, tot felul de motive, în condițiile în care în Consiliul național extraordinar organizat vineri s-a văzut care este, să spunem, raportul de forțe, atunci nu a mai venit să candideze, Era și asta o ultimă formă de respect. Când ai oameni din toată țara care votează într-o formulă sau alta, a nu te prezenta în fața lor, dar a încerca să folosești în continuare numele acestui partid, în loc ca dintr-un sentiment de minimă onoare să-și dai demisia din partid și să-ți vezi de drumul tău, nici asta nu este în regulă”, a continuat el.

Întrebat de ce crede că Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, Bolojan a răspuns: „Întrebați-l pe domnul președinte. Dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă”.

„Ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab. Și din păcate, asta este situația”, a adăugat el.

Întrebat dacă Nicușor Dan este motiv de tensiune în PNL, Bolojan a răspuns: „Motiv de tensiune nu, dar în mod cert nominalizarea unui om dintr-un partid, fără să consulți acest partid, fără să informezi președintele acelui partid, este evident că nu e un gest de tip de fair-play și nu este un gest în spiritul unei democrații parlamentare.

Bolojan a fost întrebat și dacă l-a invitat pe Nicușor Dan la congresul PNL.

„Nu ştiu cât de potrivit era. Vă rog să vă gândiţi că până ieri la ora 17.00 nu ştiam cum se va desfăşura acest congres, dacă vor fi mai multe moţiuni, cum ar fi trebuit să fie, dacă va fi una singură. Până ieri la ora 17.00 nu am invitat pe nimeni ca să nu generăm un spectacol care să îi facă pe invitaţi să se simtă prost. Dar n-a fost această situaţie”, a explicat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
un om tine un peste
2
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate mușca turiști. Medic...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
SUA Iran
4
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului Mijlociu: Teheranul...
Ilie Bolojan.
5
Ilie Bolojan a anunțat noua echipă pentru conducerea PNL. Ce nume sunt pe listă
"Sper să nu audă soția". Regina Olandei a luat pe nepregătite un fotbalist la Cupa Mondială
Digi Sport
"Sper să nu audă soția". Regina Olandei a luat pe nepregătite un fotbalist la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
23 de contestatari din PNL: Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai partidului e lipsită de temei statutar
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
O zi la Congresul PNL: Orban, vedeta evenimentului. Bolojan și-a consolidat puterea și a înlăturat dizidenții. „Vi s-au părut apatici?”
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.
Dan Dungaciu susține că Guvernul Veștea nu va trece: „AUR nu își va aduce aportul, nu are de ce să o facă”
Manfred Weber
Manfred Weber, după ce Ilie Bolojan a fost reconfirmat în fruntea PNL: Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership
adrian vestea la birou
Surse: Lista miniștrilor din guvernul Veștea ar putea fi depusă în această seară la Parlament. Cine ar face parte din cabinetul propus
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan: PNL nu va susține Guvernul Veștea. Grupurile parlamentare...
nd bruxelles
Imagine-surpriză de la Bruxelles: Cu cine s-a întâlnit Nicușor Dan...
pupitru psd
PSD anunță că a decis în unanimitate să susțină Guvernul Veștea în...
Donald Trump
Trump ameninţă că SUA vor lovi din nou Iranul dacă Hezbollah continuă...
Ultimele știri
CM 2026. Spania a învins Arabia Saudită și s-a instalat pe primul loc al grupei H
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, îl acuză pe Donald Trump că este responsabil pentru închiderea strâmtorii Ormuz
Avertismentul lui Donald Tusk privind disputa istorică cu Ucraina: „Este o greșeală strategică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o fată care a adormit pe plajă. Când s-a trezit, nici sora ei nu a recunoscut-o: "M-am îngrijorat...
Cancan
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Fanatik.ro
Celebra actriță din seriale populare ca Peaky Blinders sau Gambitul damei care îl susține pe Messi la Cupa...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Obiceiul care o obsedează pe Alessia Năstase. Fiica lui Ilie Năstase nu se poate abține deloc
Adevărul
„Tre’ să fi ridicat tu un pic coada”. Femeie din Vaslui, bătută deoarece a avut curajul să vorbească despre o...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Infertilitatea la bărbați crește alarmant. Nivelul de testosteron scade cu 1% anual după 30 de ani. Medic...
Newsweek
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Dwayne Johnson a crezut că are cancer. Actorul a ascuns totul de soția sa: „A fost foarte dureros”
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...