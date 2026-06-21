Președintele PNL, Ilie Bolojan, crede că Adrian Veștea a fost desemnat premier de către șeful statului, Nicușor Dan, pentru că este „veriga slabă”. Declarația a fost făcută la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Ilie Bolojan a lansat o serie de critici la adresa premierului desemnat Adrian Veștea. În primul rând pentru că a acceptat această nominalizare și apoi pentru că, după ce a cerut amânarea congresului PNL și și-a anunțat candidatura la șefia partidului, nici nu s-a prezentat la Congresul Extraordinar de duminică.

„Domnul Veștea, atunci când a fost nominalizat, n-a anunțat pe nimeni din conducerea partidului legat de această nominalizare, așa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate. În al doilea rând, atunci când s-a discutat în Biroul Politic Național susținerea guvernului, Veștea a fost întrebat de colegi: dacă PNL nu îl susține, își depune mandatul? A răspuns că nu, oricum merge mai departe. Deci cu un astfel de răspuns, ce pot să concluzionezi? Că nu există un respect față de colegii care sunt cei care îți dau legitimitatea. Legitimitatea nu ți-o de cineva din afară care te pune pe un post sau altul, ci cetățenii sau membrii partidului tău care îți acordă încrederea”, a spus Bolojan.

„Iar în ceea ce privește congresul, gândiți-vă că după ce s-au făcut declarații legate de prezența la congres, de depunere a unei moțiuni, după ce s-a cerut amânare, tot felul de motive, în condițiile în care în Consiliul național extraordinar organizat vineri s-a văzut care este, să spunem, raportul de forțe, atunci nu a mai venit să candideze, Era și asta o ultimă formă de respect. Când ai oameni din toată țara care votează într-o formulă sau alta, a nu te prezenta în fața lor, dar a încerca să folosești în continuare numele acestui partid, în loc ca dintr-un sentiment de minimă onoare să-și dai demisia din partid și să-ți vezi de drumul tău, nici asta nu este în regulă”, a continuat el.

Întrebat de ce crede că Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, Bolojan a răspuns: „Întrebați-l pe domnul președinte. Dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă”.

„Ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab. Și din păcate, asta este situația”, a adăugat el.

Întrebat dacă Nicușor Dan este motiv de tensiune în PNL, Bolojan a răspuns: „Motiv de tensiune nu, dar în mod cert nominalizarea unui om dintr-un partid, fără să consulți acest partid, fără să informezi președintele acelui partid, este evident că nu e un gest de tip de fair-play și nu este un gest în spiritul unei democrații parlamentare.

Bolojan a fost întrebat și dacă l-a invitat pe Nicușor Dan la congresul PNL.

„Nu ştiu cât de potrivit era. Vă rog să vă gândiţi că până ieri la ora 17.00 nu ştiam cum se va desfăşura acest congres, dacă vor fi mai multe moţiuni, cum ar fi trebuit să fie, dacă va fi una singură. Până ieri la ora 17.00 nu am invitat pe nimeni ca să nu generăm un spectacol care să îi facă pe invitaţi să se simtă prost. Dar n-a fost această situaţie”, a explicat el.

Editor : M.B.