De ce devenit Meleșcanu președintele Senatului? „Să-mi aduc contribuția pentru toți cei care m-au ajutat de când am fost mic”

Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, l-a criticat miercuri seară, la Digi24, pe predecesorul său, Călin Popescu Tăriceanu pentru faptul că Senatul nu este o instituție respectată de români și tocmai de aceea a preluat această funcție. „Am considerat că pot și chiar am obligația să-mi aduc contribuția pentru toți cei care m-au ajutat de când am fost mic, până astăzi”, a subliniat Meleșcanu.

Teodor Meleșcanu a dezvăluit că a vorbit ultima oară cu Călin Popescu Tăriceanu „acum vreo săptămână”. „A fost o discuție normală, fiecare ne-am prezentat punctul de vedere, n-a fost niciun fel de problemă”, a adăugat el.

Întrebat dacă din punct de vedere personal i se pare important să fie președintele Senatului, acesta a răspuns că „da, este important”.

„La vârsta pe care o am și la experiența pe care o am, am și o obligație, să pun în slujba acestei poziții tocmai ca această instituție să devină o instituție care să fie respectată și apreciată de către români, nu este cazul în prezent”, a spus Meleșcanu.

El a adăugat că a acceptat să ocupe această funcție deoarece în perioada campaniilor electorale „e nevoie de echilibru în gestionarea problemelor Senatului și a procesului legislativ”.

„Am considerat că pot și chiar am obligația să-mi aduc contribuția pentru toți cei care m-au ajutat de când am fost mic, până astăzi. Până la urmă sunt român, mă interesează ca oamenii să trăiască fericiți și să fie mulțumiți de instituțiile statului nostru, inclusiv de Parlament”, a subliniat președintele Senatului.

Întrebat cine l-a ajutat de când a fost „mic”, Meleșcanu a răspuns: „Eu mă refer de la familia mea și ajung până la partea politică, în cadrul ALDE. A fost un proiect în care m-am implicat și eu și am contribuit destul de serios”.

Teodor Meleșcanu a adăugat că n-a simțit nicio frustrare din partea PSD pentru faptul că el ocupă funcția de președinte al Senatului: „Nimeni nu mi-a spus ceva nici măcar în trecere despre această alegere”.

Despre reproșurile că a fost în funcții publice de zeci de ani, fiind angajat în MAE în 1964, Teodor Meleșcanu a răspuns: „Din punctul meu de vedere, experiența pe care am obținut-o în toți acești ani, în toată perioada de la MAE și în politică, consider că este obligația mea să întorc toate această experiență, spiritul de echilibru, capacitatea de negociere, mai ales într-o perioadă ca asta. Nu mi-e indiferent de ce se întâmplă, pentru că sunt român și mă interesează ca România să fie o țară stabilă, în care investitorii români să poată veni, o țară în care lumea trăiește o viață normală necesară”.