Soțul a demisionat din aceleași motive. Eu am considerat că, fiind femeie, o să suport mai multe, știți, ca într-o căsătorie, femeile suportă mai mult și duc mai mult. Mie mi-a plăcut mult de George Simion, am zis, uite, copilul pe care nu l-am avut eu. Am zis, uite îmi place cum luptă, îmi place puterea lui de muncă, îmi place tenacitatea lui, dar vedeți că minciunile nu poți să i le ierți chiar și unui copil. Eu am încercat să-i spun, dar nu ai cui să-i spui. Nu te ascultă de nici un fel.