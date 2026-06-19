Președintele Nicușor Dan a vorbit, vineri seară, despre motivele care au stat la baza deciziei de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, fără să se consulte cu Partidul Național Liberal. „Nu fac jocuri de partid”, a subliniat președintele, menționând că „domnul Veștea are foarte multe calități care îl recomandă”.

„Nu fac jocuri de partid. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este să mențin direcția pro-Occidentală și să evit o cădere economică bruscă. Am avut o încercare cu domnul Tomac. În baza informațiilor repetate, am fost convins că va trece, am avut surprize”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că l-a ales pe Adrian Veștea pentru că a considerat că este politicianul cu cele mai mari șanse de a trece de votul Parlamentului și de a forma, astfel, o majoritate parlamentară.

„Niciunul dintre partidele din România nu a venit cu nicio variantă de majoritate. Sunt șase săptămâni de când a căzut Guvernul. Nu trebuia să cadă, nu vreau să ne întoarcem la acea discuție (...) Am ales acea formulă de prim-ministru care să aibă cele mai mari șanse de a strânge o majoritate și de a păstra stabilitatea economică”, a menționat președintele.

Nicușor Dan a mai precizat că își asumă nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„Domnul Veștea are foarte multe calități care îl recomandă - este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. A câștigat alegeri, este serios”, a adăugat Nicușor Dan.

Şeful statului a precizat că, pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ţi-o dau oamenii.

„Domnul Veştea, în nenumărate rânduri de alegeri a câştigat detaşat, ceea ce înseamnă că este serios şi că oamenii apreciază ce-a făcut”, a mai spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă îl mai consideră acum pe Adrian Veștea potrivit pentru a fi premier, Nicușor Dan a confirmat: „Desigur”.

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Editor : M.G.