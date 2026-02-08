După ce vara trecută era una dintre cele mai critice voci din interior la adresa conducerii PSD, câteva luni mai târziu, primarul Buzăului, Constantin Toma, își declara susținerea pentru candidatura la CJ Buzău a celui pe care l-a criticat cel mai aspru: Marcel Ciolacu. Edilul a explicat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că fostul lider social-democrat a „făcut multe prostii” ca premier, însă, din poziția sa, „era normal” să-l susțină. Cu toate astea, Constantin Toma e de părere că Ciolacu a „adunat mai multă ură decât partidul la un loc”.

Întrebat de ce l-a susținut pe Marcel Ciolacu pentru CJ Buzău deși cu câteva luni în urmă îl critica intens, Constantin Toma a explicat că nu este o „chestie personală”, și că, din poziția de primar al Buzăului, era normal să fie alături de el.

„Cu toate că ne cunoaștem de foarte mulți ani, deci nu e o chestie personală, eu l-am criticat ca șef de partid care a făcut multe prostii și ca prim-ministru. Bineînțeles că nu le recunoaște. Dar era normal, ca primar al municipiului Buzău... Eu ce făceam acolo? Dădeam foc la coșmelie? Trebuia să susțin! El a început acum niște programe și m-aș bucura să le ducă la capăt, pentru că efectiv are în continuare o mulțime de conexiuni. A venit cu niște idei, i-am dat și eu niște idei și sunt convins că împreună, în ăștia 3 ani care au mai rămas, vom avea niște proiecte împreună”, a declarat edilul.

Constantin Toma a descris apoi momentul în care Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au venit să-i ceară susținerea.

„A venit el și cu Sorin Grindeanu. Au fost amândoi la mine atunci pentru că era o anumită teamă a dumnealor că nu voi sprijini. I-am spus: Domnule, n-am nicio problemă, dar au fost niște chestii... Hai că nu ne aude nimeni. Așa vrea să facă, să mă pună în poze cu el pe toate panourile și pe toate gardurile din Buzău. Nu e în regulă treaba, că tu oricum ai adunat mai multă ură decât partidul la un loc. Mă înjură și pe mine, te înjură și pe tine. Este pierdere clară pentru amândoi, dar nu-i problema mea, e problema ta, că tu participi la alegeri. (...) Și am spus: fă o imagine cu autostrada, o poză frumoasă pe care să scrie și Buzău și Râmnicu Sărat, că e în județul Buzău, și o pui pe toate panourile. Și așa a făcut, și eu zic că a contribuit și chestia aia un pic așa la povestea asta.

Deci, cum să spun? Sunt și lucruri rele, și lucruri bune pe care le-a făcut. Toți suntem oameni, dar ne-a lăsat cu un deficit de 9,3%, indiferent cum îl justifică el acum și încearcă să-l acopere. Noi acum acest 9,3% trebuie să-l plătim cu toții și asta se întâmplă”, a mai afirmat primarul.

În ce privește un eventual scenariu în care PSD ar face alianță cu AUR, Constantin Toma explică că nu ar renunța la partid.

„Am mai primit întrebarea asta sub diferite forme. Trebuie să rămână în PSD pentru că îmi pierd postul de primar. Am muncit pentru el. Muncesc în continuare cu drag ca să schimb ceva în comunitate”, a conchis edilul.

Voce critică în PSD

În vara anului trecut, imediat după alegerile prezidențiale, Constantin Toma a lansat o serie de critici la adresa conducerii partidului, în special asupra președintelui de atunci, Marcel Ciolacu. Unul dintre principalele reproșuri a fost că nu l-a susținut pe Nicușor Dan în turul al doilea al prezidențialelor, dar și deficitul în care se afla țara în contextul în care Ciolacu era premier.

„Să plece și ei de acolo din conducerea partidului pentru că ne-au făcut de râs și prin măsurile luate în timp am ajuns la această situație în care retrăim într-un fel aceeași ură care era împotriva lui Dragnea sau pe timpul lui Dragnea împotriva PSD-ului. Și nu este normal. Partidul ăsta a făcut multe, dar, datorită conducerii proaste, s-o spunem foarte clar, avem probleme deja și lumea nu mai votează cu PSD-ul. Dacă mâine ar fi alegeri parlamentare, PSD-ul probabil ar lua sub 10% din păcate”, a afirma pe 30 iulie 2025 Constantin Toma.

Mai mult decât atât, el sublinia că dacă partidul va ajunge sub mâna lui Sorin Grindeanu, atunci ar putea să nu mai candideze din partea PSD la următoarele alegeri locale, întrucât, în viziunea sa, Marcel Ciolacu ar fi avut în continuare o influență puternică în partid.

„În situaţia în care va ieşi la congresul din toamnă, sper să se ţină, domnul Sorin Grindeanu preşedinte, nu mă mai văd în PSD. Este vorba de ce a făcut şi ce face actuala conducere, care este şi vechea conducere. Patru rânduri de alegeri pierdute, suntem la 13% în sondaje, cel mai prost rezultat din istorie, în continuare chiar dacă este să mai propună ceva care ar putea să ajute la ieşirea ţării din această zonă periculoasă, nu mai sunt credibili, nici în rândul pesediştilor, nici în rândul oamenilor care votau PSD”, afirma Toma pe 30 iulie 2025.

Susținere pentru Ciolacu

Lucrurile s-au schimbat în decembrie anul trecut, atunci când Constantin Toma și-a arătat susținerea pentru candidatura lui Marcel Ciolacu la CJ Buzău.

„Marcele, te-am criticat de-a lungul timpului, dar poate să confirme și Înalt Prea Sfinția Sa Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, critica este ruptă din rai. Și, dacă lucrurile se îndreaptă, și tu sunt sigur că te vei îndrepta, vom avea de câștigat toți buzoienii. În primul rând, mă autocritic și sunt cel mai critic cu mine. Când greșesc, îmi dau singur palme, nu aștept să-mi dea alții”, afirma primarul la momentul depunerii candidaturii lui Ciolacu.

În decembrie anul trecut, Marcel Ciolacu reușea să câștige funcție de președinte al Consiliului Județean Buzău cu 51,97% dintre voturile exprimate. La acel moment, el îi mulțumea lui Constantin Toma pentru susținere.

„Le mulțumesc colegilor din secțiilor de vot, îi mulțumesc primarului Constantin Toma și celor ce m-au votat. Va veni o perioadă plină de provocări, voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit”, afirma Ciolacu.

