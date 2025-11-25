Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus marți seară, la Digi24, că a vorbit cu piloții germani care au plecat în urmărirea dronei rusești, aceștia spunându-i și ei, alături de cei români, că drona a fost greu de interceptat pentru că dispărea în mod repetat de pe radar, părăsind la un moment teritoriul României, după care a revenit. Ministrul Apărării a reiterat faptul că piloții nu au nevoie de alt ordin de a doborî aparatul de zbor decât de la comandantul misiunii. „Trebuie să vadă acea dronă, să aibă contact vizual, să o prindă cu radarul avionului” a explicat Mășteanu. El a mai afirmat și că un sistem anti-dronă este în România, însă acesta trebuie integrat în sistemul NATO, acest lucru fiind o „provocare”.

„Am vorbit chiar cu piloții germani. Astăzi eram la Mihail Kogălniceanu, aveam acolo un eveniment cu aliații americani, un eveniment pe care l-am scurtat și m-am întors la București, însă am profitat de ocazie să vorbesc cu piloții germani care au fost dimineață în misiune. Am vorbit și cu piloții români acum două luni, când a intrat drona în Dobrogea, și cumva mi-au spus același lucru. Deci, în primul rând, să clarific, că sunt tot felul de știri false. Nu le mai trebuie nicio aprobare piloților să dea drona jos nici de la mine, nici de la președinte, de la nimeni. Deci, aprobarea o primesc de la comandantul misiunii. Există asta în legislație”, a spus Ionuț Moșteanu la Digi24.

„Au aprobarea și au avut și astăzi aprobarea de a da jos acea dronă. Și de aici încolo intervine o treabă foarte complicată și anume că trebuie să o vadă, trebuie să vadă acea dronă, să aibă contact vizual, să o prindă cu radarul avionului, să o blocheze pe radar drona, aparatele astea având o amprentă radar foarte mică, mai ales asta, Gerbera, este o dronă din spumă poliuretanică, n-o văd radarele bine. Dispărea, n-o vedeau foarte bine pentru că nu are amprentă. Radarele pe care și noi și toți aliații NATO le avem sunt făcute să vadă avioane, nu drone de spumă poliuretanică. Există în țintele de capabilități, de înzestrări pentru Armata Română și radare performante. Va mai dura până vom avea aceste radare ultramoderne, care să acopere un spațiu cât mai mare al al României”, a precizat ministrul.

Pilotul trebuie să prindă drona aia, s-o vadă, să o blocheze pe radarul avionului să zică «asta-i ținta», ca să știe când lansează racheta. În spatele dronei ar putea fi o casă, ar putea fi o eoliană, de exemplu. Este un spațiu foarte aglomerat pentru radar în Dobrogea și din cauza eolienelor. N-au avut timp, n-au avut contact vizual. Și, ca un detaliu, am mai avut două avioane ridicate. La 5 după-amiază, mai erau două drone care veneau peste Marea Neagră. Noi le vedeam, veneau peste Marea Neagră, se văd cumva din timp și avem timp să ridicăm avioanele, Marea Neagră e un spațiu peste care poți să vezi ușor ca radar, și acelea au dispărut de pe radar. Probabil au picat undeva în apă.

„Se întâmplă ce s-a întâmplat și în Polonia, nu suntem în război. Nu putem să tragem fără a ne gândi la consecințe. Evaluarea consecințelor și pagubelor colaterale într-o țară care se află pe timp de pace este diferită de o țară care se află în război, care este dispus să riște mai mult. De exemplu, ca o rachetă sau un proiectil de 20 mm de pe tunul de bord al avionului să se ducă 4 kilometri, să riști să lovească pe cineva. Lucrurile sunt asimetrice. Din punctul ăsta de vedere, nimeni nu are pe flancul de est suficientă antiaeriană să-și protejeze fiecare metru de graniță”, a continuat acesta.

„Rusia provoacă. Încercăm să doborâm aceste drone. Pe lângă avioane, avem și anti-aeriană la sol, dar din nou, nu avem fiecare metru de graniță acoperit de anti-aeriană. Asta e realitatea. Polonezii nu au nici ei, iar polonezii au buget de 40 și ceva de miliarde, noi avem buget de 8 miliarde și iată că nici ei nu au totul”, a adăugat Moșteanu.

„Am primit un sistem antidronă, a fost testat în Ucraina. Provocarea e să-l integrăm în sistemul NATO”

Întrebat când va funcționa sistemul antidrone avut în vedere pentru protejarea flancului estic al NATO, Ionuț Moșteanu a spus că este un sistem foarte bun și a fost testat în Ucraina, unde a folosit cu mult succes: „Am primit noi unul, Polonia unul. Sistemul este în România de ceva vreme, și aici, și în Polonia. Provocarea pe care o avem și noi este să integrăm acele sisteme în sistemele de comandă și control ale NATO. În Ucraina este război, acolo sunt alte alte soluții. Și acționează ca o țară în război, cu legislația adaptată la război. Noi trebuie să ne integrăm cu sistemele NATO. Aici mai sunt niște provocări, lucrăm împreună cu aliații”.

„Eu cred că au avut toate informațiile și au luat o decizie înțeleaptă. Dacă tragem cu rachetele oricând o să avem alte probleme”

„Nu tragi cu rachete deasupra României în orice condiții, și asta este decizia pe care ei au luat-o. Sau cu tunul de bord. Eu cred că au avut toate informațiile și au luat o decizie înțeleaptă. Da, îmi doresc să le doboare. Îmi doresc mai mult decât oricare dintre noi. Militarii nu au nevoie de ordinul ministrului ca să dea jos o dronă. Piloții și militarii de la sol angajați în operațiune au acestă aprobare de a da jos dronele din partea comandantului misiuni. Deci, eu sunt informat înainte să intre dronele în spațiu aerian, că suntem pregătiți. Piloții au această autorizație de la comandant. De aici încolo, momentul în care el apasă pe buton, este decizia lui și numai a lui. Și e bine că e așa, pentru că dacă tragem cu rachetele oricând, după orice dronă, o să avem alte probleme”, a precizat ministrul Apărării.

„Rusia să facă bine să plece din Ucraina, pentru că suferă și ei, și tot poporul lor pentru ambițiile unui dictator”

La finalul intervenției telefonice, Ionuț Moșteanu a avut un mesaj și pentru Rusia.

„După fiecare astfel de eveniment, colegii de la Ministerul de Externe au chemat ambasadorul rus și au înaintat un protest. Este ceea ce se face în cadrul diplomatic. Dincolo de asta, Rusia trebuie să se uite atent la NATO. N-am ce mesaj să le dau eu lor. Eu mă uit la români, la aliații noștri, și știu că NATO este cea mai mare putere militară, ăsta este un lucru care ne protejează pe fiecare dintre noi. Rusia să facă bine să plece din Ucraina, pentru că suferă și ei, și tot poporul lor pentru ambițiile unui dictator”, a mai spus Moșteanu.

