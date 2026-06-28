Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat, duminică, la Digi24 de ce partidul condus de George Simion nu a votat Guvernul Veștea, deși parlamentari ai AUR au purtat negocieri atât cu fostul premier desemnat, cât și cu lideri social-democrați. În cadrul emisiunii „În fața ta”, acesta a declarat că PSD nu și-a asumat o „relație transparentă” cu AUR, iar partidul nu ar fi putut să își justifice schimbarea de atitudine în lipsa unor negocieri publice.

Emisiunea În fața ta poate fi urmărită azi, de la ora 14:00, la Digi24.

Petrișor Peiu a declarat că abordarea PSD de a negocia „la bucată” cu parlamentari ai AUR a fost una greșită.

„PSD-ul are o reticență în a face, în mod transparent, o relație cu AUR. Ei erau fericiți să dialogheze cu diverși parlamentari ai noștri, dar nu au abordat calea bărbătească, nu vreau să jignesc doamnele, calea directă. Să vină să spună: «Băi, partid AUR, vrei să facem o discuție? Uite, să ne vadă lumea că intrăm într-o cameră împreună, facem o discuție pe tema asta». Ei au ocolit”, a precizat liderul AUR.

Acesta a adăugat că le-a transmis social-democraților că, dacă vor o construcție împreună, e nevoie de o abordare transparentă.

„Le-am și spus, calea corectă este următoarea: cade Guvernul Veștea că asta e și dacă vreți să facem o construcție împreună, la următoarea încercare, începeți cu dreptul. Veniți și spuneți: «Domnule, am văzut, ne-am uitat în conturile bancare și cei de la AUR nu mai primesc bani de la Moscova și vrem să-i ajutăm noi. Hai să facem o construcție împreună, o guvernare, o înțelegere de guvernare». Dar nu vor o abordare din aceasta transparentă. Eu nu cred în abordări de culise, faptul că ne întâlnim la un restaurant sau nu știu ce tenebre și vorbim la ureche”, a declarat Petrișor Peiu la Digi24.

Acesta a povestit cum au fost purtate negocierile dintre PSD și AUR și a menționat că social-democrații știau încă din după-amiază zilei de luni, 22 iunie, că parlamentarii partidului condus de George Simion nu vor vota Guvernul Veștea.

„Până în ziua de luni, ei nu ne-au abordat instituțional. Mi-e greu să cred că niște oameni care au albit în politică cred că pot construi majorități cumpărând 3-4 sau 20-30 de parlamentari. Mai ales că oricare dintre ei putea să-i înregistreze, să vadă ce promisiuni primeau. Dar în ziua respectivă, la ora 16.00 după-amiaza le-am spus liderilor PSD: «Domnule, nu vom putea să votăm guvernul în seara asta. Dacă voi credeți că e bine ca Veștea să meargă la partidul AUR, să se facă de râs cumva, că merge de pomană, treaba voastră». Dar ei au luat poziția leului: «Lasă, domnule, că Veștea joacă».

Cu câteva ore înainte, ce s-ar fi putut întâmpla? Adică, cum poți să explici o astfel de schimbare de atitudine? N-aveam cum. Și atunci le-am spus cinstit. (...) Deci ei știau de la ora 16.00 că nouă ne va fi imposibil să votăm Guvernul”, a declarat liderul AUR.

Peiu: Strategia PSD și a președintelui Nicușor Dan, copilărească

Liderul senatorilor AUR a catalogat desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier drept copilărească, bazată pe „supoziții care nu fuseseră verificate în practică”.

„În clipe tensionate cum au fost atunci, în momentul în care intri într-o astfel de bătălie și în momentul în care nu ești Cezar sau Alexandru cel Mare, trebuie să te bazezi pe o armată numeroasă. Pe ce se putea baza domnul Veștea? Adică nu era Cezar sau Alexandru Macedon, vreun mare strateg să suplinească lipsa numărului cu nu știu ce calitate, să fim serioși” a conchis acesta.

Citește și:

EXCLUSIV Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu poate ajunge premier cu o majoritate fragilă: Clasa politică e cam cu nervii la pământ

Editor : Alina Pralea