Live TV

Exclusiv De ce nu a votat AUR Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „PSD-ul are o reticență în a face în mod transparent o relație cu AUR”

Data publicării:
petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Peiu: Strategia PSD și a președintelui Nicușor Dan, copilărească

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat, duminică, la Digi24 de ce partidul condus de George Simion nu a votat Guvernul Veștea, deși parlamentari ai AUR au purtat negocieri atât cu fostul premier desemnat, cât și cu lideri social-democrați. În cadrul emisiunii „În fața ta”, acesta a declarat că PSD nu și-a asumat o „relație transparentă” cu AUR, iar partidul nu ar fi putut să își justifice schimbarea de atitudine în lipsa unor negocieri publice.

Petrișor Peiu a declarat că abordarea PSD de a negocia „la bucată” cu parlamentari ai AUR a fost una greșită.

„PSD-ul are o reticență în a face, în mod transparent, o relație cu AUR. Ei erau fericiți să dialogheze cu diverși parlamentari ai noștri, dar nu au abordat calea bărbătească, nu vreau să jignesc doamnele, calea directă. Să vină să spună: «Băi, partid AUR, vrei să facem o discuție? Uite, să ne vadă lumea că intrăm într-o cameră împreună, facem o discuție pe tema asta». Ei au ocolit”, a precizat liderul AUR.

Acesta a adăugat că le-a transmis social-democraților că, dacă vor o construcție împreună, e nevoie de o abordare transparentă.

„Le-am și spus, calea corectă este următoarea: cade Guvernul Veștea că asta e și dacă vreți să facem o construcție împreună, la următoarea încercare, începeți cu dreptul. Veniți și spuneți: «Domnule, am văzut, ne-am uitat în conturile bancare și cei de la AUR nu mai primesc bani de la Moscova și vrem să-i ajutăm noi. Hai să facem o construcție împreună, o guvernare, o înțelegere de guvernare». Dar nu vor o abordare din aceasta transparentă. Eu nu cred în abordări de culise, faptul că ne întâlnim la un restaurant sau nu știu ce tenebre și vorbim la ureche”, a declarat Petrișor Peiu la Digi24.

Acesta a povestit cum au fost purtate negocierile dintre PSD și AUR și a menționat că social-democrații știau încă din după-amiază zilei de luni, 22 iunie, că parlamentarii partidului condus de George Simion nu vor vota Guvernul Veștea.

„Până în ziua de luni, ei nu ne-au abordat instituțional. Mi-e greu să cred că niște oameni care au albit în politică cred că pot construi majorități cumpărând 3-4 sau 20-30 de parlamentari. Mai ales că oricare dintre ei putea să-i înregistreze, să vadă ce promisiuni primeau. Dar în ziua respectivă, la ora 16.00 după-amiaza le-am spus liderilor PSD: «Domnule, nu vom putea să votăm guvernul în seara asta. Dacă voi credeți că e bine ca Veștea să meargă la partidul AUR, să se facă de râs cumva, că merge de pomană, treaba voastră». Dar ei au luat poziția leului: «Lasă, domnule, că Veștea joacă».

Cu câteva ore înainte, ce s-ar fi putut întâmpla? Adică, cum poți să explici o astfel de schimbare de atitudine? N-aveam cum. Și atunci le-am spus cinstit. (...) Deci ei știau de la ora 16.00 că nouă ne va fi imposibil să votăm Guvernul”, a declarat liderul AUR.

Peiu: Strategia PSD și a președintelui Nicușor Dan, copilărească

Liderul senatorilor AUR a catalogat desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier drept copilărească, bazată pe „supoziții care nu fuseseră verificate în practică”.

„În clipe tensionate cum au fost atunci, în momentul în care intri într-o astfel de bătălie și în momentul în care nu ești Cezar sau Alexandru cel Mare, trebuie să te bazezi pe o armată numeroasă. Pe ce se putea baza domnul Veștea? Adică nu era Cezar sau Alexandru Macedon, vreun mare strateg să suplinească lipsa numărului cu nu știu ce calitate, să fim serioși” a conchis acesta.

Citește și:

EXCLUSIV Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu poate ajunge premier cu o majoritate fragilă: Clasa politică e cam cu nervii la pământ

Editor : Alina Pralea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
5
Un important membru AUR susține că Simion ar fi negociat cu PSD funcții în guvernul...
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Digi Sport
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan avertizează, la 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi, „că extremismul şi revizionismul istoric rămân tentaţii reale”
nicusor dan
Mesajul lui Nicușor Dan după participarea, în Polonia, la un eveniment alături de omologii din Estonia, Letonia și Lituania
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu poate ajunge premier cu o majoritate fragilă: Clasa politică e cam cu nervii la pământ
Vladimir Putin cu un lingou de aur în mână
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
Dan Motreanu.
Motreanu, mesaj ironic către PSD: „A apărut soluția salvatoare: cel agresat să îl susţină pe agresor”. Replica lui Manda
Recomandările redacţiei
termometru si furtuni
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după...
Romania Extreme Weather Heat
ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în România până la...
N12 TERIBILIST MEHEDINTI VO_00125
Momentul în care un șofer se ridică în picioare la volanul unei...
poluare jiu defileu
Poluare masivă pe Jiu, după un incident grav la un depozit ce ține de...
Ultimele știri
Şofer din Ilfov, arestat după ce a atacat un poliţist şi a fugit pe câmp ca să scape de testul de alcoolemie
Preşedintele isarelian Isaac Herzog, la Iaşi: Evreii din România au avut un rol esenţial în întemeierea şi dezvoltarea Statului Israel
40 de pompieri români au plecat în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă...
Adevărul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria...
Playtech
Cine plătește datoriile după deces. Tot ce trebuie să ştie moştenitorii despre creditele bancare şi restanţe...
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Brutal! "Avalanșă" de meme-uri cu Cristiano Ronaldo, după încă un meci fără gol la Cupa Mondială
Pro FM
Céline Dion, despre impactul pe care regretatul ei soț, René Angélil, l-a avut asupra vieții sale: „Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Brad Pitt, motiv de ceartă între Jennifer Aniston și Jim Curtis. Ce susțin surse apropiate cuplului
Adevarul
De la prețuri de lux la tone de cireșe neculese. „Polonezii primesc 600 de euro pe hectarul de măr. Și mai...
Newsweek
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Joe Penny, carismaticul detectiv din „Jake și Grăsanul”, a împlinit 70 de ani. Cum s-a schimbat viața...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...