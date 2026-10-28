De ce nu e USR acum „într-un mariaj” cu PNL și ce șanse dă Fritz unei alianțe cu liberalii la alegerile viitoare

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marţi seară, că PNL este un partid care foarte des a conlucrat cu PSD, de aceea USR nu este actualmente „într-un mariaj” cu liberalii, Fritz apreciază, însă, că pentru 2028 este necesară o majoritate confortabilă, care poate să guverneze şi fără PSD şi fără AUR, de aceea este de aşteptat o conlucrare între cele două partide.

Dominic Fritz a vorbit, marţi seară, la TVR 1, despre o eventuală colaborare politică cu PNL, chiar dacă liberalii au guvernat în ultimii ani alături de PSD.

„Da, tocmai de aceea nu ne vedeţi acum într-un mariaj, ci ce vedeţi, deocamdată, este o intenţie de a lucra împreună, dar care, evident, va trebui să se dovedească în realitate, pentru că, cum aţi spus, PNL este un partid care foarte des a conlucrat cu PSD”, a afirmat Dominic Fritz, potrivit News.ro.

El consideră, încă, că „românii se aşteaptă la o alternativă reală la putere”.

„Compromisul acestui guvern pro-european (fosta alianţă politică - n.r.), evident că a eşuat, pentru că PSD n-a fost în stare să se ţină de cuvânt. Şi tocmai de aceea pentru 2028 e important să avem o majoritate care poate să guverneze şi fără PSD şi fără AUR, care poate să livreze rezultate pentru români, să scadă preţurile, să scadă cheltuielile statului. Şi pentru asta e clar că USR trebuie să-şi caute aliaţi şi PNL este unul din aceşti aliaţi”, a mai declarat Fritz.

Când i s-au arătat imagini cu Marian Neacşu (PSD) preluând mandatul de ministru de Interne de la Cătălin Predoiu (PNL), acesta din urmă lăudându-l pe Neacşu, Dominic Fritz a afirmat: „Da, ăsta e unul din motivele de ce sunt membru USR şi preşedinte USR şi nu PNL. Pentru că cred că compromisurile făcute de PNL, parţial şi oameni care au activat sau activează în PNL, nu sunt neapărat în direcţia necesară pentru România”.

El s-a referit însă şi la conflictul intern din PNL: „Acum nici nu fac o mare dezvăluire, pentru că în PNL este şi acum acest conflict intern. Domnul Predoiu a fost cel care a ieşit primul la atac împotriva domnului Bolojan imediat după ce a trecut moţiunea atunci. Deci nu e o surpriză, e clar că există această tabără care ar vrea să ducă PNL-ul înapoi spre PSD şi există cealaltă variantă la care lucrează Ilie Bolojan ca PNL să facă parte dintr-un pol reformist”.

Dominic Fritz a adăugat: „Eu nu mă lipesc de domnul Predoiu. Dacă PNL îşi doreşte o cale reformistă, atunci uşile noastre sunt deschise”.

„Eu n-am zis că PNL trebuie să se reformeze. Pentru că nu sunt judecător de reforme interne al unui partid. Busola sunt reformele de care are nevoie România şi acolo vom vedea ce ne asumăm împreună. Şi dacă agenda reformistă pe care ne-o asumăm împreună e suficientă pentru a convinge o majoritate de români că asta este direcţia în care trebuie să mergem”, a mai afirmat Fritz.

Editor : B.E.