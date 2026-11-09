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Exclusiv De ce „nu-i pică bine” lui Nicușor Dan o alianță PNL-USR și motivele apropierii de PSD. S. Lăzăroiu: „S-a uitat și el cine are puterea”

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nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Sociologul și politologul Sebastian Lăzăroiu a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, de ce nu-și dorește Nicușor Dan o alianță PNL-USR și care ar fi motivele apropierii președintelui de PSD.

Sebastian Lăzăroiu a afirmat că, în toată situația politică, și Nicușor Dan este, până la urmă, „un prizonier”.

„Nu-i pică bine o alianță PNL-USR, pentru că asta îl propulsează automat pe Bolojan, care poate să fie premier în 2028, 2029, după alegeri, dar pe urmă vin prezidențialele, în 2030. Ofie presiune asupra lui Bolojan să candideze. S-ar putea ca Bolojan, din câte văd eu, cel puțin, să zică nu, să zică: nu, eu stau 4 ani premier, că mie aici îmi place”, a spus Lăzăroiu.

Întrebat de ce Nicușor Dan vede mai valoros un parteneriat cu PSD, sociologul a explicat că totul se rezumă la putere.

„Parteneriatul ăsta îi de putere lui Nicușor Dan, pentru că el nu o are. Eu așa privesc lucrurile. El a venit acolo candidat independent, a câștigat așa cum a câștigat, ca răul cel mai mic, nu avea nicio putere, nimic. Și s-a uitat și el cine are puterea în stat și a văzut că PSD are puterea în stat. I-a luat, poate, câteva luni, dar până la urmă a înțeles cine are puterea în stat, cine are serviciile, cine are Curtea Constituțională. Acolo e puterea statului”, este de părere Lăzăroiu.

Totuși, în prezent, președintele nu pare să aibă nicio felie din putere și „trebuie să ceară voie de la PSD”, a remarcat invitatul Digi24: Nu e nimic al lui în momentul ăsta. Adică el, orice ar face, trebuie să ceară voie de la PSD. Și când a numit procurorii, șefii la Parchete, e clar că a fost o înțelegere între el și PSD”.

Deși din perspectiva electoratului său, era poate mai natural ca Nicușor Dan să facă o alianță cu PNL și USR, decât să se ducă înspre Partidul Social Democrat, sociologul subliniază că „PNL și USR, și chiar și cu UDMR nu au majoritate în Parlament. Nu au”.

„Adică, ori lua AUR, cum mie mi s-ar fi părut - ciudat, șocul multor oameni - corect să se întâmple... Dacă vrei reformă în România, faci o alianță PNL-USR-AUR, pentru că electoratele astea, dincolo de divergențele lor, care pot fi majore ideologic, totuși își doresc același lucru: o schimbare. Și vă spun că cei care votează AUR, dincolo de discursuri, sunt deranjați de aceleași lucruri ca votanții PNL, USR”.

Sebastian Lăzăroiu a susținut că, imediat după alegeri, „nu era târziu” ca PNL și USR să se alieze cu AUR.

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Editor : Ș.R.

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