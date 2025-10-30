Sorin Grindeanu, care a deținut numeroase funcții de conducere în statul român - de la premier, ministru, vicepremier și președinte al Camerei Deputaților - susține că România probabil „nu a găsit cheia” pentru a debloca construcția spitalelor din țară în cei 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv.

Întrebat într-o conferință de presă la Târgu Jiu de ce România nu are un spital de mari arși, chiar și la 10 ani de la incendiul din Colectiv, în urma căruia 65 de oameni au murit, Sorin Grindeanu a declarat:

„Nu am fost doar noi (la guvernare n.red), au fost și alții, dar asta nu înseamnă că România nu trebuie să aibă un spital de mari arși”.

Apoi, liderul PSD a început să vorbească despre spitalul care se construiește la Timișoara. „E o problemă de scurt timp până să fie gata spitalul de mari arși de acolo. E un proiect pe care îl gestionează și l-a gestionat și înainte actualul ministru Rogobete — și el membru PSD. Eu cred că, în perioada imediat următoare, va fi finalizat. E adevărat că prea târziu, dar uite că se face ceva”, a precizat Grindeanu.

„Probabil că nu am găsit, țara aceasta — la fel ca și la autostrăzi — nu a găsit, în perioadele trecute, cheia, pârghiile, managementul potrivit ca să deblocheze aceste lucruri necesare pentru români”, a completat liderul PSD.

Sorin Grindeanu și-a continuat apoi discursul cu un atac la Cătălin Drulă: „Văd lecții date, în această perioadă, de oameni care vor să fie primari ai Bucureștiului, dar care, atunci când au fost miniștri ai Transporturilor, au făcut zero kilometri de autostradă. Și știți la cine mă refer. Acest exemplu poate fi extrapolat și în alte domenii”.

Actual președinte al Camerei Deputaților și președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu a ocupat funcția de prim-ministru în perioada ianuarie-iunie 2017, ministru al Transporturilor din 2021 și până în 2025, perioadă în care a ocupat și funcția de vicepremier (noiembrie 2021 - iunie 2023). În 2015, Grindeanu era ministru pentru Societatea Informațională.

Editor : A.G.