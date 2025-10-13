Live TV

De ce nu s-a dus Nicușor Dan la Congresul UDMR

Data publicării:
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, luni seară, că „au fost alte lucruri de făcut” şi nu a mai ajuns la Congresul UDMR, unde fusese invitat şi unde a afirmat că „e posibil” să meargă. Comentariul vine după ce în spaţiul public s-a vehiculat că a confirmat prezenţa, dar că nu a mai participat la eveniment.

„Am avut o invitaţie la Congresul UDMR. Până la urmă au fost alte lucruri de făcut şi n-am mai ajuns”, a declarat Nicușor Dan, luni seară, la Știrile ProTv.

Acesta a precizat că va discuta cu premierul maghiar Viktor Orban, care a fost la Congresul UDMR, la Consiliul European.

Întrebat dacă a confirmat prezenţa, reşedintele a declarat: „Nu, am spus doar că e posibil. În momentul în care mi s-a făcut invitaţia, am spus că e posibili”.

Congresul UDMR a avut loc, vineri, în judeţul Cluj, în prezenţa premierului ungar Viktor Orban şi a liderilor PNL, Ilie Bolojan şi PSD, Sorin Grindeanu.

În deschiderea evenimentului a fost intonat Imnul Secuiesc, moment în care Sorin Grindeanu a ieşit din sală.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
3
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să...
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar...
European rights court issues verdicts on three landmark climate cases
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca...
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
Ultimele știri
Reacția lui Nicușor Dan la amenințarea AUR cu suspendarea. Avertismentul președintelui
George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
„Tot ce vedem în jurul nostru este distrus”. Palestinienii din Gaza aflată sub ruine se tem că armistițiul cu Israel este unul fragil
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Un bărbat arată o brățară electronică montată pe picior.
Lege promulgată: Persoanele inculpate care poartă dispozitiv electronic vor declanșa o alertă dacă se apropie de frontieră
Screenshot 2025-07-14 104752
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății
nicusor dan delegatie australia
România și Australia își consolidează cooperarea: Nicușor Dan încurajează deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc la Congresul UDMR. Liderul PSD a explicat decizia
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...