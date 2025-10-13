De ce nu s-a dus Nicușor Dan la Congresul UDMR

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, luni seară, că „au fost alte lucruri de făcut” şi nu a mai ajuns la Congresul UDMR, unde fusese invitat şi unde a afirmat că „e posibil” să meargă. Comentariul vine după ce în spaţiul public s-a vehiculat că a confirmat prezenţa, dar că nu a mai participat la eveniment.

„Am avut o invitaţie la Congresul UDMR. Până la urmă au fost alte lucruri de făcut şi n-am mai ajuns”, a declarat Nicușor Dan, luni seară, la Știrile ProTv.

Acesta a precizat că va discuta cu premierul maghiar Viktor Orban, care a fost la Congresul UDMR, la Consiliul European.

Întrebat dacă a confirmat prezenţa, reşedintele a declarat: „Nu, am spus doar că e posibil. În momentul în care mi s-a făcut invitaţia, am spus că e posibili”.

Congresul UDMR a avut loc, vineri, în judeţul Cluj, în prezenţa premierului ungar Viktor Orban şi a liderilor PNL, Ilie Bolojan şi PSD, Sorin Grindeanu.

În deschiderea evenimentului a fost intonat Imnul Secuiesc, moment în care Sorin Grindeanu a ieşit din sală.

Editor : B.E.