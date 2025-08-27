Live TV

Exclusiv De ce nu se grăbește PSD să stabilească data alegerilor pentru București. Grindeanu ar vrea candidat comun cu PNL și USR

N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus la Digi24 că e nevoie întâi de un plan pentru București și abia apoi să se stabilească data alegerilor pentru Primăria Capitalei și să fie decis un candidat. El și-ar dori un candidat comun PSD-PNL-USR și spune că, dacă partidul său ar fi lăsat pe dinafară coaliția ar fi „șubrezită”.

„Se încearcă trasarea de anumite tușe electorale înainte de campanie. Am văzut o explozie de sondaje în aceste săptămâni. Știți ce mă interesează? Pe mine mă interesează înainte de stabilirea unei date - care poate să fie și în această toamnă, e mai puțin important - aș vrea să văd și eu că această coaliție este capabilă să aibă un plan pentru București, fiindcă dacă discutăm de persoane și discutăm de de data alegerilor, s-ar putea să fie iarăși nu foarte fericită abordarea din perspectiva bucureșteanului. Atunci e mai importantă așezarea de început, legată de planul de pentru București, pentru oameni”, a spus Grindeanu.

„Hai să vedem care e planul pentru București. Poate depășesc o anumită limită, chiar constituțională, dar eu cred că cred că o consultare trebuie să existe, chiar și cu - sigur, informală, cum vreți - chiar și cu președintele României, fiindcă a fost primarul general al Capitalei. Și dacă vorbim de proiecte pentru București, cred că ar avea și dânsul ceva de spus, chiar și dacă ar fi să continue anumite lucruri sau să îmbunătățească anumite lucruri care nu i-au ieșit când era primar”, a continuat el.

Întrebat despre faptul că Nicușor Dan s-a fotografiat cu parlamentarul USR Cătălin Drulă, unul dintre potențialii candidați la Primăria Capitalei, Grindeanu a spus: „Tot așa pot să pot să existe poze și cu alți competitori. Nu cred că a dorit domnul președinte să tranșeze candidatura. Cred că e mult mai interesat de ceea ce am spus mai devreme, de proiectele pentru București, decât dacă e Drulă sau Ciucu sau Băluță primar general. Asta este părerea mea despre președintele României”.

Grindeanu crede că este posibilă o candidatură la Primăria Capitalei susținută de PSD, PNL și USR.

„Da, depinde în schimb de plan și de proiecte, dincolo de persoane”, a spus el.

Recent, Grindeanu a amenințat cu ruperea coaliției, dacă PNL și USR vor avea candidat comun la București, fără PSD. Acum a spus că pentru coaliție ar fi „o haltă importantă care s-ar ar putea transforma în stație”.

„Și nu trebuie să ne ascundem, e o realitate. Alegerile de pe București au o vizibilitate foarte mare. Cu tot respectul, nu e egală o campanie de pentru Primăria Generală a Bucureștiului cu primăria dintr-o comună. Nu trebuie privit așa pe repede înainte. Vrem să continue aceste coaliție proeuropeană, vrem să se întâmple lucruri în continuare, că nu se termină lumea cu acest pachet doi”, a spus Grindeanu.

„Să nu încercăm să punem carul înaintea bolilor, cum se spune, să vorbim despre persoane și să vorbim despre data alegerilor, dar planul pentru bucureșteni să nu-l avem, să nu știm ce să facem și să mai avem și o mare probabilitate ca această coaliție să se șubrezească rău de tot după această campanie. Nu cred că e foarte înțelept”, a mai spus el.

