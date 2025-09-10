De ce nu și-a numit Nicușor Dan consilieri: „Am avut trei obiective, le-am atins”

Președintele Nicușor Dan a spus că își va numi „în curând” consilieri la Palatul Cotroceni. El a spus că în primele luni de mandat a avut trei obiective, pe care le-a considerat prioritare, și pe care le-a atins.

„Scopul echipei de consilieri este să-l ajute pe președinte să ia deciziile cele mai bune. Să ne uităm la rezultate. Am avut obiective: stabilitatea. Multora nu le place componența coaliției de guvernare, avem fiecare un trecut, sentimente, dar dacă ne uităm obiectiv, pentru stabilitatea României aceasta era formula cea mai corectă pentru a depăși această criză”, a spus Nicușor Dan la TVR.

El a spus că al doilea obiectiv a fost „chestiunea deficitului”.

„Perioada cea mai sensibilă a trecut și am recăpătat încrederea”, a spus președiintele.

Al treilea obiectiv a fost politica externă: „A fost un efort mare, toată participarea externă, atât în conferințe cât și în întâlniri bilaterale, cu tot ce înseamnă asta”.

„Aceste trei obiective - stabilitate, deficit și o recâștigare a unei imagini de normalitate pentru România - au fost atinse în lunile din mai încoace”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat când va face primele numiri de consilieri, șeful statului a răspuns: „Foarte curând”.

