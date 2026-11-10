Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, marţi seară, într-o conferință de presă, că a refuzat să aducă AUR la guvernare pentru că acest lucru ar fi însemnat, în primul rând, retrogradarea ratingului de ţară. El a precizat că nu a dat explicaţii detaliate pe durata crizei politice pentru că, oricum, a fost o perioadă tensionată şi emoţională. În discurusul de la începutul conferinței, șeful statului a vorbit despre pozițiile AUR privind UE, relația cu SUA, criticile aduse Franței și susținerea pe care formațiunea o dă lui Călin Georgescu.

Potrivit preşedintelui, liderii Alianţei pentru Unirea Românilor nu au un plan de ţară care să fie sustenabil, scandalul fiind cartea de vizită a AUR, iar prezenţa acestui partid la putere ar duce la conflicte instituţionale.

„De ce am exclus AUR de la guvernare?”

„O să încep cu tangențial, o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia și îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a chiar dialoga și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat de statul român. Și cred că asta este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR.

Numai că, dacă ești simpatizant, e suficient să protestezi, dar dacă ești partid politic care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi. Trebuie să dai garanția oamenilor că, dacă ajungi să guvernezi, ești suficient de încredere, de predictibil, știi unde vrei să ajungi. Și, din păcate, AUR nu este în situația asta azi.

„AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”

Și o să exemplific, și ca să o spun foarte, foarte direct: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist. E suficient, pentru că o să fie, așa cum am spus la început, o să fie două jumătăți, una pe economie și una pe externe și securitate. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația.

AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitor, agenții de rating, am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziție, care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare, automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută. Și revin la ce am spus. Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelului dobânzii azi. Mai important de atât, toate cele trei agenții de rating, Fitch, Moody Standard and Poors, la care toți investitorii se raportează, o spun cu subiect și predicat: o posibilă accedere a AUR la putere este motiv de scădere a ratingului. De ce asta? Pentru că economia, investițiile, finanțarea țin de încredere. Investești când ai încredere că îți recuperezi banii pe care i-ai investit și AUR nu prezintă încredere pe mai multe paliere, pe un palier financiar, nu au un plan de țară care să fie sustenabil.

Ei spun că reduc taxele, dar, în același timp, vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le-au făcut în exploatare, că vor reindustrializa România, dar niciodată nu spun cu ce bani. Și oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul cu plus și cu minus în financiar. Și planul ăsta nu există.

Apoi, când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul da, pe care l-am văzut inclusiv în Parlamentul României, e previzibil că, odată ajuns la putere, va crea nenumărate conflicte instituționale și, evident, va afecta și stabilitatea, și funcționarea administrației. Și bineînțeles că avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, împotriva investitorilor străini, împotriva unor țări cu care care au investiții în România.

Despre declarațiile lui Simion că Franța e o dictatură comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză

Adică, dacă ești consultant economic și vine o firmă, o companie franceză și te întreabă dacă să investească România, tu, consultant economic, îți aduci aminte că ai un partid, AUR, la guvernare, al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză. Și atunci îi spui: din toată plaja de investiții posibile, mai bine nu România, de data asta, poate îți aduci aminte și că e un partid care a spus că de case cu 35.000 euro și a luat datele din buletin ale multor români și după aceea a spus că e un marketing electoral. Și mai spui un lucru: nu sunt sigur că în situația de securitate din regiune, partidul ăsta e în stare să țină țara asta. Sigur, aici trec la jumătatea a 2-a, la partea externă și de securitate, pentru că AUR este un partid izolaționist.

AUR este un partid izolaționist

Ce înseamnă asta? Un partid care spune că nu îl interesează cumva relațiile cu partenerii. Și dacă în economie e nevoie de încredere, pentru ca, printre altele, să te integrezi în lanțuri de producție care să se aducă o dezvoltare economică, în securitate, încrederea este cu atât mai importantă, pentru că nu poți să ai securitate fără să fie integrat într-o rețea de securitate cu parteneri. Și integrarea asta înseamnă încredere. Pentru că avea un parteneriat, înseamnă că acel partener îți dezvăluie niște informații care sunt sensibile pentru propria sa securitate. Și asta nu există fără încredere. Și acum o să vă dau câteva exemple de raportarea AUR la diferiți parteneri, Statele Unite și NATO.

De ce un partener extern nu poate avea încredere în AUR

Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor, sau când ți-a mulțumit că a exclus țara lui din visa Weber, sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua, sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia. Adică cum îți, cum vrei să aduci tu pe americane și NATO în România, când ai la guvernare un partid care spune că pe Uniunea Europeană, cum poți să, cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic, când acest partid spune conducerea degenerată de la Bruxelles, idiocrația de la Bruxelles, comisari sovietici, dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron, sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul cu care prezintă integritatea teritorială a unui stat european?

Cum vei păstra Franța națiune-cadru în România, adică acea țară care coordonează eforturile tuturor aliaților de apărare a României, când, așa cum am spus, Franța e o dictatură ca Iranul și toate lucrurile pe care le-am spus, cum poți continua procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile din Moldova și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană și de von der Leyen? Am încheiat citatul. Și ca să rezum această, răspunsul la această întrebare, o prezență AUR la guvernare duce la partenerii noștri întrebarea legitimă: dacă România va continua să își respecte angajamentele pe care și le-a luat.”

Editor : B.E.