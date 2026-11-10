Live TV

Video De ce nu vrea Nicușor Dan AUR la guvernare: „Ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de ţară”

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-11-10 191613
Nicușor Dan Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„De ce am exclus AUR de la guvernare?” „AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară” Despre declarațiile lui Simion că Franța e o dictatură comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză AUR este un partid izolaționist De ce un partener extern nu poate avea încredere în AUR

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, marţi seară, într-o conferință de presă, că a refuzat să aducă AUR la guvernare pentru că acest lucru ar fi însemnat, în primul rând, retrogradarea ratingului de ţară. El a precizat că nu a dat explicaţii detaliate pe durata crizei politice pentru că, oricum, a fost o perioadă tensionată şi emoţională. În discurusul de la începutul conferinței, șeful statului a vorbit despre pozițiile AUR privind UE, relația cu SUA, criticile aduse Franței și susținerea pe care formațiunea o dă lui Călin Georgescu.

Potrivit preşedintelui, liderii Alianţei pentru Unirea Românilor nu au un plan de ţară care să fie sustenabil, scandalul fiind cartea de vizită a AUR, iar prezenţa acestui partid la putere ar duce la conflicte instituţionale.

„De ce am exclus AUR de la guvernare?”

„O să încep cu tangențial, o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia și îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a chiar dialoga și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat de statul român. Și cred că asta este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR.

Numai că, dacă ești simpatizant, e suficient să protestezi, dar dacă ești partid politic care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi. Trebuie să dai garanția oamenilor că, dacă ajungi să guvernezi, ești suficient de încredere, de predictibil, știi unde vrei să ajungi. Și, din păcate, AUR nu este în situația asta azi.

„AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”

Și o să exemplific, și ca să o spun foarte, foarte direct: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist. E suficient, pentru că o să fie, așa cum am spus la început, o să fie două jumătăți, una pe economie și una pe externe și securitate. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația.

AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitor, agenții de rating, am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziție, care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare, automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută. Și revin la ce am spus. Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelului dobânzii azi. Mai important de atât, toate cele trei agenții de rating, Fitch, Moody Standard and Poors, la care toți investitorii se raportează, o spun cu subiect și predicat: o posibilă accedere a AUR la putere este motiv de scădere a ratingului. De ce asta? Pentru că economia, investițiile, finanțarea țin de încredere. Investești când ai încredere că îți recuperezi banii pe care i-ai investit și AUR nu prezintă încredere pe mai multe paliere, pe un palier financiar, nu au un plan de țară care să fie sustenabil.

Ei spun că reduc taxele, dar, în același timp, vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le-au făcut în exploatare, că vor reindustrializa România, dar niciodată nu spun cu ce bani. Și oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul cu plus și cu minus în financiar. Și planul ăsta nu există.

Apoi, când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul da, pe care l-am văzut inclusiv în Parlamentul României, e previzibil că, odată ajuns la putere, va crea nenumărate conflicte instituționale și, evident, va afecta și stabilitatea, și funcționarea administrației. Și bineînțeles că avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, împotriva investitorilor străini, împotriva unor țări cu care care au investiții în România.

Despre declarațiile lui Simion că Franța e o dictatură comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză

Adică, dacă ești consultant economic și vine o firmă, o companie franceză și te întreabă dacă să investească România, tu, consultant economic, îți aduci aminte că ai un partid, AUR, la guvernare, al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză. Și atunci îi spui: din toată plaja de investiții posibile, mai bine nu România, de data asta, poate îți aduci aminte și că e un partid care a spus că de case cu 35.000 euro și a luat datele din buletin ale multor români și după aceea a spus că e un marketing electoral. Și mai spui un lucru: nu sunt sigur că în situația de securitate din regiune, partidul ăsta e în stare să țină țara asta. Sigur, aici trec la jumătatea a 2-a, la partea externă și de securitate, pentru că AUR este un partid izolaționist.

AUR este un partid izolaționist

Ce înseamnă asta? Un partid care spune că nu îl interesează cumva relațiile cu partenerii. Și dacă în economie e nevoie de încredere, pentru ca, printre altele, să te integrezi în lanțuri de producție care să se aducă o dezvoltare economică, în securitate, încrederea este cu atât mai importantă, pentru că nu poți să ai securitate fără să fie integrat într-o rețea de securitate cu parteneri. Și integrarea asta înseamnă încredere. Pentru că avea un parteneriat, înseamnă că acel partener îți dezvăluie niște informații care sunt sensibile pentru propria sa securitate. Și asta nu există fără încredere. Și acum o să vă dau câteva exemple de raportarea AUR la diferiți parteneri, Statele Unite și NATO.

De ce un partener extern nu poate avea încredere în AUR

Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor, sau când ți-a mulțumit că a exclus țara lui din visa Weber, sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua, sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia. Adică cum îți, cum vrei să aduci tu pe americane și NATO în România, când ai la guvernare un partid care spune că pe Uniunea Europeană, cum poți să, cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic, când acest partid spune conducerea degenerată de la Bruxelles, idiocrația de la Bruxelles, comisari sovietici, dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron, sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul cu care prezintă integritatea teritorială a unui stat european?

Cum vei păstra Franța națiune-cadru în România, adică acea țară care coordonează eforturile tuturor aliaților de apărare a României, când, așa cum am spus, Franța e o dictatură ca Iranul și toate lucrurile pe care le-am spus, cum poți continua procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile din Moldova și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană și de von der Leyen? Am încheiat citatul. Și ca să rezum această, răspunsul la această întrebare, o prezență AUR la guvernare duce la partenerii noștri întrebarea legitimă: dacă România va continua să își respecte angajamentele pe care și le-a luat.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
4
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Digi Sport
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Președintele, despre situația financiară a României: Trebuie privită cu calm, respectarea ţintelor de deficit este obligatorie
Screenshot 2026-11-10 191552
Nicușor Dan a explicat de ce nu a încredințat formarea guvernului coaliției PNL-USR: Unii mă acuzau, alții mă rugau „să vorbesc” cu PSD
nicusor dan inquam octav ganea
Președintele spune că procurorii-șefi pregătesc un raport la șase luni de la numire. „Există o dinamizare a activităţii parchetelor”
buletin de vot urna inquam octav ganea
Nicușor Dan a explicat de ce alegerile anticipate nu erau o soluție viabilă pentru România
Screenshot 2026-11-10 191543
Nicușor Dan, despre situația financiară, de ce respinge o guvernare AUR, pericolul anticipatelor și iluzia unei guvernări PNL-USR
Recomandările redacţiei
sorin lazar
Scandal în Parlament din cauza șefiei Curții de Conturi. PNL și USR...
profimedia-1151452558
Haos pe autostrada Trakia: 11 morți într-un accident cu 86 de mașini...
F-16 avioane
Ţintă aeriană detectată la 25 de kilometri est de Sulina. Forțele...
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
„Elementul surprinzător” la negocierile din Abu Dhabi. Comandor (r)...
Ultimele știri
PNL a vrut să-l schimbe pe Răzvan Prișcă din Comisia parlamentară de control al SRI. Propunerea Florin Roman a fost respinsă
„Starea de alertă privind statul de drept” în Franţa. Acuzațiile Amnesty International
Un poliţist a ajuns inconștient la spital după ce a intrat cu maşina în remorca unui TIR. Cum s-a produs accidentul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Cristi Chivu lui David Popovici: „Mi se pare fascinant!”
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Sorin Cârțu face lobby pentru jucătorul Universității Craiova: „Gică Hagi trebuie să-i găsească un loc în...
Adevărul
Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gigi Becali l-a anunțat pe Costin Curelea la FCSB!
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...