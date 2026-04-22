„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică „aritmetica” unei eventuale moțiuni de cenzură

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că premierul Ilie Bolojan își păstrează funcția chiar dacă PSD își retrage miniștrii din Guvern. „Mandatul unui Guvern încetează în mod legal prin două căi și numai două”, a transmis Muraru, făcând și calculul unei eventuale moțiuni de cenzură și subliniind că PSD și AUR nu vor strânge voturile necesare.

„De ce rămâne Ilie Bolojan premier, indiferent de ce face PSD. PSD urmează să-și retragă miniștrii din Cabinetul Bolojan. Unii susțin că acest lucru ar duce automat la căderea Guvernului și a premierului. Această teză este constituțional greșită. Retragerea miniștrilor PSD nu înseamnă că premierul se schimbă. Înseamnă că posturile lor devin vacante și că, pentru maximum 45 de zile, interimatul este asigurat de ceilalți miniștri rămași în coaliție.

Ce spune Constituția despre încetarea mandatului. Mandatul unui Guvern încetează în mod legal prin două căi și numai două: fie printr-o moțiune de cenzură votată de Parlament, fie prin demisia premierului. Nu există o a treia cale. Nu există niciun mecanism prin care respingerea unor miniștri propuși în locul celor demisionați să ducă automat la demiterea premierului sau a întregului Guvern. Logica constituțională e clară și nu lasă loc de interppretare”, a scris Alexandru Muraru pe pagina de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Muraru a precizat că, la finalul celor 45 de zile de interimat, premierul se prezintă în Parlament doar cu lista noilor miniștri.

„Parlamentul votează doar pentru acești miniștri, nu pentru premier și nu pentru întregul Cabinet. Dacă Parlamentul respinge noii miniștri propuși, Guvernul nu cade. Interimatul la posturile vacante se prelungește”, spune acesta.

Muraru a făcut și calculul unei eventuale moțiuni de cenzură.

„Aritmetica unei moțiuni de cenzură. Singura cale reală prin care opoziția poate îndepărta Guvernul Bolojan este o moțiune de cenzură care să obțină majoritate. PSD (130) + AUR (90) = 220 de voturi, insuficiente pentru a trece o moțiune de cenzură. Ar fi nevoie de susținerea majorității grupurilor mici (SOS, POT, PACE, neafiliați — în total circa 62 de parlamentari), ceea ce este incert și greu de obținut.

Așadar, Ilie Bolojan rămâne premier atât timp cât nu demisionează și atât timp cât nu este demis printr-o moțiune de cenzură care trece votul în Parlament,” a explicat Alexandru Muraru.

Editor : A.P.