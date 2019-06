De ce se duce Traian Băsescu la Bruxelles? „Sunt de dat niște bătălii. UE parcă ne spune că trebuie să trăim și cu invazia musulmană”

Fostul președinte Traian Băsescu, ales europarlamentar la 26 mai, spune că vrea să meargă la Bruxelles pentru că acolo „sunt de dat niște bătălii”, bătălii pe care le-a sesizat în perioada când era în Consiliul European ca șef al statului, dar care nu erau așa de acutizate. El a dat ca exemplu incapacitatea Uniunii Europene de a-și proteja frontierele și s-a referit în context la o „invazie musulmană”.

„La noi au intrat migranții - și intră și acum, dar cu mult mai puțin zgomot, să nu credeți că s-a terminat criza din 2015, ea este în plină desfășurare și acum”, avertizează fostul președinte. El spune că nu se mai vorbește despre această criză, pentru că aproape a ajuns „un dat”.

Traian Băsescu vrea să fie folosite flotele militare pentru oprirea imigranților

„Uniunea Europeană, prin inactivitate, din acest punct de vedere parcă ne spune că trebuie să trăim și cu invazia musulmană”, a afirmat Traian Băsescu. El a explicat că este un puternic susținător al creării unei structuri foarte puternice, la nivelul Uniunii Europene, care să fie dotată cu oameni - polițiști de frontieră, dar și cu mijloace navale și terestre și mai ales care să utilizeze flotele militare dislocate în Marea Mediterană - flota italiană, franceză, greacă - pentru a-i opri pe imigranți în apele teritoriale ale țărilor de unde provin, înainte de a ieși în apele internaționale, pentru că „dificultatea apare când au scăpat pe marea liberă”.

Vă dați seama cum ar fi ca niște militari să-i oprească pe niște refugiați?! a menționat jurnalistul Cosmin Prelipceanu.

„Este singura soluție posibilă. Nu să-i oprească, să-i pună în legalitate, pentru că ei intră ilegal pe teritoriul Uniunii Europene. Orice stat își apără frontiera”, a răspuns Traian Băsescu. „Ce ți-e să disloci câteva nave militare, la limita apelor teritoriale libiene, unde mafioții organizează aceste deplasări de oameni? Și acest lucru este cunoscut de Uniunea Europeană încă înainte de 2014”, susține Băsescu.

Trebuie luptat cu mafiile care aduc migranții

Dar acolo sunt niște suflete care au nevoie de ajutor și dvs vă gândiți să-i opriți cu militarii! a insistat Cosmin Prelipceanu.

„Stați, că nu spune nimeni să tragă, ci să-i întoarcă, să-i someze și să-i întoarcă, să-i ia la bord și să-i pună înapoi în porturile din care au plecat și-i foarte bine asta, iar ajutorul pe care li-l dau europenii aici, cum e Germania, Franța, Italia - le dau ajutoare extrem de consistente -, să le dea în țara lor!”, a replicat Traian Băsescu.

În viziunea sa, ajutorul UE pentru refugiați trebuie dat în țările de origine. „Acolo să le ducă pachetele cu mâncare, să le ducă hainele, îmbrăcămintea, containere pentru adăposturi, dacă le au distruse cumva”, a declarat fostul președinte, care spune că nu poate fi perpetuată această incapacitate a UE de a opri fluxurile migratorii.

„Avem obligația s-o facem, pentru că Uniunea Europeană nu are de luptat cu amărâții de migranți, ci are de luptat cu mafiile care le iau 5.000 - 10.000 de euro ca să-i treacă în Marea Mediterană, să-i plaseze în Italia, dincolo, pe filiera marocană, să-i plaseze în Spania sau pe filiera turcă să-i plaseze în Grecia”, a arătat fostul președinte. „Lucrurile sunt atât de bine cunoscute, încât mi se pare ceva foarte în neregulă că Uniunea Europeană nu-și pune resursele cap la cap și să stopeze acest proces”, a adăugat Traian Băsescu.

„E un element de bătălie, dar mai am câteva”, a menționat liderul PMP.

Traian Băsescu: UE, tot mai puțin relevantă în politica globală

„Sunt extrem de nemulțumit de pierderea capacității UE de a face politică globală. În ultimii 4-5 ani, Uniunea Europeană a devenit tot mai puțin relevantă în politica globală și totul deja se focusează pe cei trei poli de putere: Statele Unite, China, Federația Rusă, superputeri militare și superputeri economice, cu excepția Rusiei, care e o superputere energetică doar, dar e suficient ca să intre în tripleta care dirijează procesul de globalizare. Uniunea Europeană este tot mai evitată”, a declarat Traian Băsescu. De ce se întâmplă această stare de fapt? „Pentru că fiecare stat membru al Uniunii Europene face propria lui politică externă, deși Tratatul de la Lisabona ne obligă să avem o voce unică. Nu reușim!”, spune Traian Băsescu.

Traian Băsescu: Țările mari fac politici individuale. Asta trebuie corectat

Liderul PMP a oferit un exemplu concret: „Uitați-vă la relația cu Rusia, Germania are propriul ei business, uitați-vă la relația cu China. Toți am țipat: atenție la practicile incorecte ale Chinei și constatăm că Republica Chineză a făcut nu mai puțin de 140 de miliarde investiții în Uniunea Europeană din 2010 în 2017 și unde credeți că le-a făcut? Nu le-a făcut în România, nu le-a făcut în Polonia, nu le-a făcut în Ungaria. Le-a făcut în Marea Britanie, în Germania, în Franța. Și au dat o compensare acum două luni și Italiei cu un contract de infrastructură de 36 de miliarde de euro, infrastructură care ar viza viitorul Drum al Mătăsii”.

Deci, lucrurile se joacă necinstit din punctul acesta de vedere, a punctat Traian Băsescu. „Țipăm la cei mici, atenție, nu mai anunțați că vă mutați Ambasada, că noi avem o politică unitară - Ambasada de la Tel Aviv, nu-i apăr, e o mare prostie diplomatică, s-a văzut la ONU - dar țările mari fac politici individuale. Or, asta trebuie corectată”, a arătat fostul președinte.

El a menționat că mai are de susținut și un proiect pe Dunăre, ca europarlamentar, pentru că transportul pe ape interioare ar fi de zece ori mai ieftin decât transportul auto și de șapte ori mai ieftin decât cel feroviar, însă UE nu reușește să unifice regulile Dunării cu cele ale Rinului și acesta este „un subiect pentru care merită să te bați”.

Traian Băsescu: Suntem într-o categorie de țări care nu știu ce vor

Întrebat de unde a venit discursul antieuropean al PSD-ALDE, Traian Băsescu spune că „asta a fost gândirea Liderului Maxim, care a fost Dragnea”.

Consecința este că „ne-a băgat într-o categorie de țări care nu știu ce vor: sunt în UE, dar am discurs antieuropean, sunt în UE, dar nu intră în Euro, sunt în UE, dar nu respectă regulile de consolidare fiscală a țării”. Este o categorie de țări cu care partenerii preferă, la o adică, să nu vorbească, spune Traian Băsescu, în opinia căruia din această situație se poate ieși doar dacă „dai dovadă de seriozitate și revii la bunele practici pe care cândva le-am avut”, susține fostul președinte.

„La sfârșitul lui 2014, cu o excepție, România îndeplinea toate criteriile care-i permiteau să intre în procesul pentru Zona Euro, acum „scheunăm” că țările din Zona Euro au stabilit săptămâna trecută că au bugete separate și iată Europa cu două categorii de țări”, a arătat fostul șef al statului. „Nu ne-a oprit nimeni să intrăm în Zona Euro, am avut condiții, le-am distrus, acum va dura ani să refacem stabilitatea macroeconomică ce era și la sfârșitul lui 2014, și la sfârșitul lui 2015”, a conchis Traian Băsescu.

