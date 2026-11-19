Preşedintele Nicuşor Dan a detaliat joi seară afirmaţia făcută în cursul dimineţii la Summitul pentru Guvernanţă Digitală, potrivit căreia îi este „frică de anul 2028”.

„Am spus două lucruri: am spus că trebuie să fim serioşi în ceea ce priveşte securitatea şi că asta necesită energie şi timp, inclusiv participarea la reuniunea de azi a Coaliţiei de Voinţă şi asta cred că este evident. Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult”, a declarat Nicuşor Dan joi seară, într-o conferinţă de presă, la Berlin.

Întrebat dacă se teme de venirea la putere a extremiştilor, preșdinteșe a refuzat dea mai multe detalii.

„Evident, când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a spus Nicușor Dan.

Organizatorii Summitului pentru Guvernanţă Digitală i-au cerut preşedintelui Nicuşor Dan, joi dimineaţă, să facă un exerciţiu de imaginaţie şi să spună ce poate realiza România până în anul 2029.

„Să ştiţi că mie mi-e frică de 2028. Pe de-o parte, noi nu trebuie să... câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate. Din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puţin, multă din energia mea şi a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care e esenţială şi probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcţia asta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu”, a declarat Nicuşor Dan joi dimineață.

Editor : B.P.