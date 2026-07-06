România nu are un guvern cu drepturi depline de peste două luni deoarece niciun partid nu a reușit să demonstreze că are o majoritate de 233 de voturi în Parlament, iar negocierile au fost marcate de schimbări succesive de poziție, susține liderul PSD, Sorin Grindeanu. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, acesta a acuzat PNL că și-a modificat în repetate rânduri condițiile pentru susținerea unui Executiv și a afirmat că PSD și-a menținut aceeași poziție pe tot parcursul negocierilor.

„Nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, că nu facem asta”

Întrebat de ce președintele Nicușor Dan nu i-a rostit numele la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier, Sorin Grindeanu a spus că șeful statului a explicat deja motivul.

„Am văzut că președintele a explicat de ce nu pronunță un nume, fie Sorin Grindeanu sau altul. Pentru că nimeni nu a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face nominalizarea atunci când există această majoritate la vedere, transparentă. Nici PSD și nici alții n-au reușit să facă acest lucru”, a declarat liderul PSD.

Acesta a afirmat că PSD a început încă din decembrie o analiză privind participarea la guvernare și a susținut că ieșirea partidului din coaliție nu a fost o decizie luată peste noapte.

„Aproape 5.000 de oameni au spus că rămânerea noastră în această coaliție, cu premier Bolojan, nu mai poate continua. Totul a fost făcut cât se poate de la vedere, nimic peste noapte. O evaluare de câteva luni. Toată lumea informată. Și totul bazat pe faptul că România merge într-o direcție greșită și asta se vede. Nu o spune PSD-ul. 80% dintre români spun asta”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că, după moțiunea de cenzură, PSD a transmis că nu va forma o majoritate alături de AUR, dar că este dispus să își asume din nou guvernarea.

„Am spus: nu vrem într-o altă majoritate, nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, că nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu e niciun fel de problemă. Sunt două luni de când auzim: «Haideți, PSD, ieșiți din boscheți și guvernați». Săptămâna trecută (...) am zis: da, PSD își asumă guvernarea. Votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces. Dintr-o dată n-a mai fost valabil”, a afirmat liderul social-democrat.

Grindeanu: De fiecare dată când spunem „da”, PNL inventează ceva nou

Liderul PSD susține că blocajul politic este cauzat de schimbările succesive de poziție ale PNL în timpul negocierilor.

„În toată această perioadă eu am văzut, de la o zi la alta, răzgândeli. (...) Când am zis da, nu ne mai votează. După care să fie guvern tehnocrat, guvernul Tomac. Am spus da, greu, dar am zis da. După au venit cu altă condiție: să nu fie prefecți, subprefecți și secretari de stat politici. Am zis da”, a declarat Grindeanu.

Acesta a spus că ulterior au existat alte variante privind formarea Guvernului, inclusiv un guvern minoritar și propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

„După care, când am zis: haideți să semnăm acel acord, n-am nicio problemă, acum, pe loc, semnez acel acord, s-a venit cu ideea de guvern de armistițiu. (...) Am certitudinea că de fiecare dată când spunem da la ceva se inventează ceva nou”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a susținut și că Ilie Bolojan continuă să conducă Guvernul cu sprijinul AUR.

„În acest moment Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcție fiindcă îl ține AUR. Nu PSD îl ține”, a spus acesta.

„Nu cedez interesul românilor. În rest, orice altceva”

Întrebat dacă PSD este dispus să facă noi compromisuri pentru formarea Guvernului, inclusiv în privința unei eventuale rotative, liderul social-democrat a răspuns că partidul a fost deschis negocierilor, dar că nu va accepta orice condiții.

„Nu cedez interesul românilor. În rest, orice altceva”, a declarat Grindeanu.

El a susținut că PSD și-a păstrat aceeași poziție în timpul negocierilor și că PNL ar trebui să renunțe la hotărârile interne prin care exclude colaborarea cu social-democrații.

„În acest moment sunt patru hotărâri la PNL care spun că nu mai fac cu PSD. Un prim pas ar fi (...) să facă o hotărâre prin care să zică: gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm”, a afirmat liderul PSD.

„De trei zile discutăm de guvern de armistițiu. (...) Un prim pas de bună-credință, dacă vor să facem acest lucru, este să își ia aceste hotărâri interne”, a spus Sorin Grindeanu.

Editor : Ș.A.