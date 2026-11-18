Vicepremierul Marian Neacșu (PSD) a primit atribuții suplimentare, inclusiv coordonarea unor instituții din subordinea aparatului de lucru al Guvernului și avizarea proiectelor ministerelor cu impact financiar și bugetar. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a explicat că extinderea responsabilităților vine în contextul în care actualul Guvern are un singur viceprim-ministru, spre deosebire de Executivul anterior, care avea cinci.

Întrebat de ce este nevoie ca Marian Neacșu să avizeze toate proiectele cu impact bugetar, inclusiv în condițiile în care acestea primesc deja avizul Ministerului Finanțelor, Cărbunaru a susținut că atribuțiile suplimentare sunt o consecință a reducerii numărului de vicepremieri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Neacșu preia atribuții de la cinci vicepremieri din fostul Guvern

Dan Cărbunaru a explicat că actualul Executiv are o structură diferită de cea a Guvernului anterior, în care existau cinci funcții de viceprim-ministru.

„După cum bine știți, acest Guvern, să spunem hibrid din perspectiva compoziției politice, monocolor din perspectiva partidului aflat la guvernare, desigur, completat cu membrii Guvernului care fac parte din zona tehnocrată, are o structură, din perspectiva conducerii, diferită de cea a Guvernului anterior, o structură cu cinci viceprim-miniștri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Acesta a prezentat și documentele care arată cum erau împărțite responsabilitățile între vicepremierii din fostul Executiv și ce atribuții au fost transferate către Marian Neacșu.

Potrivit lui Cărbunaru, o parte dintre responsabilitățile noului vicepremier au fost preluate de la Tanczos Barna, Oana Clara Gheorghiu, Marian-Cătălin Predoiu, Dragoș Anastasiu și Liviu-Ionuț Moșteanu.

„Acestea ar fi, practic, cele cinci portofolii de viceprim-ministru care, în condițiile în care acest Guvern are un singur post, o singură poziție de viceprim-ministru, desigur, pe lângă structura de bază pe care domnul Marian Neacșu a avut-o, au fost adăugate o serie întreagă de alte atribuții pe care le veți putea consulta în detaliu”, a explicat Dan Cărbunaru.

Cărbunaru: Un singur vicepremier înseamnă mai multe responsabilități

Jurnaliștii l-au întrebat pe purtătorul de cuvânt al Guvernului ce fost vicepremier avea atribuția de a aviza toate proiectele ministerelor cu impact bugetar și de ce este necesară o astfel de aprobare suplimentară, în condițiile în care proiectele sunt avizate și de Ministerul Finanțelor.

Întrebat dacă noua procedură nu reprezintă un pas birocratic în plus, Dan Cărbunaru a susținut că reducerea numărului de vicepremieri explică redistribuirea responsabilităților.

„Cred că înțeleg ce vreți să întrebați. Aș spune, pe de o parte, că, dacă am compara, din perspectivă birocratică, o structură cu cinci viceprim-miniștri și o structură cu un singur viceprim-ministru, ușor-ușor aflăm diferența și sunt, practic, patru poziții de viceprim-ministru mai puțin.

Asta înseamnă, desigur, mai multe atribuții pentru singurul viceprim-ministru din acest Guvern”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta a subliniat că toate proiectele care ajung în Guvern trebuie să parcurgă un mecanism de avizare, care poate presupune implicarea unuia sau mai multor ministere.

Cine ia decizia finală în Guvern

Întrebat dacă avizul vicepremierului nu dublează atribuțiile Ministerului Finanțelor și dacă decizia nu ar trebui să aparțină premierului, Dan Cărbunaru a precizat că decizia finală în Executiv îi aparține prim-ministrului.

„Și, pentru a vă răspunde și mai direct la întrebarea cine ia deciziile în Guvernul României, desigur că mecanismul de avizare este unul pe care orice proiect care ajunge în Guvern trebuie să îl parcurgă. Uneori este un minister avizator sau mai multe, dar întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru, domnul prim-ministru Luca Niculescu”, a afirmat Cărbunaru.

Jurnaliștii au revenit asupra subiectului, atrăgând atenția că, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, premierul este doar informat, iar instituțiile din subordinea aparatului de lucru al Guvernului trec, de asemenea, în coordonarea vicepremierului Marian Neacșu.

Purtătorul de cuvânt a fost întrebat de ce era necesar ca aceste instituții să fie coordonate de vicepremier și de ce acesta trebuie să își dea acordul pentru toate proiectele cu impact financiar și bugetar.

Dan Cărbunaru a reluat explicația privind numărul redus de vicepremieri și concentrarea atribuțiilor în sarcina unei singure persoane.

„Cu siguranță, dacă am fi avut doi, trei sau chiar cinci viceprim-miniștri, cum a fost cazul, această discuție ar fi arătat diferit.

Fiind un singur viceprim-ministru, practic, toate aceste atribuții, fie de coordonare, fie de avizare, ajung inevitabil într-o singură zonă de viceprim-ministru, cu mențiunea, cred, totuși, foarte importantă: Guvernul României este condus de prim-ministrul României, care este Luca Niculescu și care ia și deciziile în Guvern”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului.

Astfel, explicația Guvernului pentru extinderea atribuțiilor lui Marian Neacșu este reducerea numărului de vicepremieri de la cinci la unul. Cărbunaru a insistat că, în pofida noilor responsabilități de coordonare și avizare ale vicepremierului, decizia finală asupra proiectelor adoptate de Executiv rămâne la prim-ministru.

Editor : A.P.