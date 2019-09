De ce vrea Grațiela Gavrilescu să revină în Guvern, la 2 săptămâni după demisie. „Atitudinea mea nu poate fi arătată cu degetul”

Grațiela Gavrilescu, propusă de Viorica Dăncilă pentru un portofoliu de ministru, la două săptămâni după ce a demisionat din Guvern, a vorbit la Digi24 despre motivele pentru care a luat această decizie. Ea spune că este încă membru ALDE, chiar dacă președintele formațiunii, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că cei care au acceptat funcții publice din partea PSD au fost excluși.

„Acceptul nu a fost pentru ca eu să obțin postul acesta. Mi-am dat demisia și am plecat de la guvernare pentru un țel, ca ALDE să aibă un candidat. Acest lucru nu s-a întâmplat. De aceea am luat hotărârea să accept. Fac parte dintr-o echipă, am creat un partid care a ajuns în Parlament, a avut rezultate, alegătorii nu pot fi purtați pe drumuri. Am considerat că e bine pentru ALDE ca proiectul început în 2016 să se încheie la finalul mandatului guvernului”, a spus Grațiela Gavrilescu.

Ea a spus că este în continuare membru ALDE și că, potrivit statutului, un membru al acestei formațiuni poate fi exclus doar prin votul majorității Delegației Permanente Naționale.

„Consider că atitudinea mea nu poate fi arătată cu degetul. Nu pot să-i înșel pe alegătorii mei”, a mai spus ea.

Gavrilescu spune că îl consideră în continuare președintele ALDE și că e nevoie de o „reformare a partidului” în care toți liderii să „se pună cu toții la masă”.

„Tăriceanu, ca membru fondator, trebuie să poate un dialog cu cei care au pus umărul la formarea acestui partid”, a mai spus Gavrilescu.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că respinge cele șase propuneri de miniștri făcute, miercuri, de Viorica Dăncilă. Printre propuneri se numără și trei parlamentari ALDE, care vor să intre, din nou, la guvernare, inclusiv Grațiela Gavrilescu.

Aceasta a demisionat din Guvern în 27 august, când ALDE a anunțat că iese de la guvernare.

Miercuri, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu i-a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis în care îi cerea să refuze propunerile de miniștri făcute de Viorica Dăncilă. Tăriceanu i-a cerut lui Iohannis „să ia în considerare prevederile articolului 85, alineat 3, din Constituție”. Este articolul care prevede că Executivul trebuie să ceară votul Parlamentului, în cazul în care structura politică a acestuia se schimbă.