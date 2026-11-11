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Exclusiv De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid

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PSD propune reducerea numărului de județe la 15, pe modelul Curților de Apel. Cum ar putea arăta noua hartă administrativă a României. Foto: captură video Digi24
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Din articol
„Județele pot fi mai pregătite și mai capabile de a absorbi fonduri europene” „Trebuie să facem ceva ca cele mai dezvoltate să le tracteze pe termen mediu și lung pe cele rămase în urmă” 

Dragoș Benea, europarlamentar și vicepreședinte PSD, cel ce conduce grupul de lucru din partid care pregătește proiectul reformei administrativ-teritoriale, a explicat, miercuri seară, la Digi24, că „am propus un mecanism de comitete județene de reorganizare care, pe baza unei matrici a sustenabilității, care include șase criterii total apolitice, să ajungem să creăm comunități mai puternice, regiuni mai puternice, orașe mai puternice”. Acesta a precizat că planul de reorganizare administrativ-teritorială a fost gândit în contextul în care fondurile europene pentru Coeziune vor fi mai puține și vor fi în competiție cu alte domenii în alocarea bugetului UE 2028-2034.

„Inspirația a fost organizarea Curților de Apel, un sistem juridic care, prin natura sa, este mai rigid, într-unul care s-a dovedit a fi eficient. Poate fi perfectibil. Ne putem inspira din el. 

Eu am explicat în conferința de presă că avem de parcurs mai multe etape, obiectivul fiind acela de a genera primul document de reorganizare administrativ-teritorială a României din ‘68 încoace, un document robust și care să stea în picioare, în perspectiva angajării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Îl vom dezbate. Suveran este Guvernul pe acest subiect. 

Noi am propus un mecanism de comitete județene de reorganizare care, pe baza unei matrici a sustenabilității, care include șase criterii, total apolitice, să ajungem să creăm comunități mai puternice, regiuni mai puternice, orașe mai puternice. De aici a plecat. Avem anul 2028, când începe Cadrul Financiar Multianual (al UE-n.red.). Eu văd, la Bruxelles, în Comisia Regi, aud mereu de orașe, competiție. 

Trebuie să convenim că banii europeni vor fi tot mai scumpi, în sensul că vor fi tot mai greu de obținut. Banii de Coeziune vor fi mai puțini și vor fi în competiție cu agricultura. Vor fi mai puțini, pentru că, Uniunea Europeană a schimbat placa și pune coeziunea oarecum în plan secund, prioritizând inovarea, armamentul, tehnologia. Degeaba avem cea mai prosperă regiune de pe mapamond din toate punctele de vedere, dacă nu putem să o și apărăm...”, a declarat Dragoș Benea.

„Județele pot fi mai pregătite și mai capabile de a absorbi fonduri europene”

Acesta a invocat că județele reunite pot fi „mai pregătite și mai capabile de a absorbi fonduri europene, de a-și crește capacitatea administrativă, de a face față cerințelor pe care le au și programele europene și programele naționale”. 

„Am urmărit cu atenție toate aceste combinații pe care le-ați făcut pe județe. De exemplu Maramureșul cu Satu Mare pot fi foarte bine un județ mai puternic și mai pregătit să absoarbă fonduri europene. Înțeleg că Ialomița cu Călărașiul deja se gândesc la o comasare voluntară, dacă pot să spun așa. Toate au obiectivul de a deveni mai pregătite și mai capabile de a absorbi fonduri europene, de a-și crește capacitatea administrativă, de a face față cerințelor pe care le au și programele europene și programele naționale, acolo unde indicatorii demografici, indicatorii de trend demografic sunt foarte importanți.  

În orice analiză cost-beneficiu, populația și demografia trebuie să fie un criteriu”, a mai spus Benea.

„Ele împreună ar putea face un ținut al Maramureșului perfect...Dumneavoastră ați început cu Bucureștiul. Alte instituții mass-media au început cu județele și au făcut deliciul telespectatorilor în aceste două zile. Dar eu am început cu altceva. 

Am început cu comunele și cu cetățeanul care trebuie să fie câștigătorul detașat din acest proces. Trebuie să aibă servicii de calitate, net superioare, care să se regăsească în drumuri... Mai puțini aleși locali, mai puțini primari, mai puțini viceprimari, mai puține sedii de primărie, cu cheltuieli de funcționare și de mentenanță. În esență, o povară substanțial mai redusă pe umerii contribuabilului, care să nu se mai trezească cu taxe și impozite majorate nejustificat peste noapte. Despre asta e vorba”, mai precizează europarlamentarul PSD.

„Trebuie să facem ceva ca cele mai dezvoltate să le tracteze pe termen mediu și lung pe cele rămase în urmă” 

Întrebat ce garanții există că zonele dezvoltate vor ajuta zonele mai puțin dezvoltate, vicepreședintele PSD spune că „dacă rămânem așa, avem garanția că zonele subdezvoltate vor deveni și mai subdezvoltate”. 

„Și atunci trebuie să facem ceva ca cele mai dezvoltate să le tracteze cumva pe termen mediu și lung, pe cele rămase în urmă. Asta este și logica la comune. Această competiție a fondurilor europene trebuie să le găsească cu o populație net superioară, pentru că este un criteriu care poate face diferența, decisiv, și la fonduri europene, și la fonduri naționale”, mai susține Benea. 

Editor : Alexandru Costea

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