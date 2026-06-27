Consilierul prezidențial Eugen Tomac a fost întrebat, în emisiunea „În fața ta”, difuzată sâmbătă la Digi24, dacă și de cine ascultă preșdintele Nicușor Dan. „E un om care și-a sacrificat tot capitalul de imagine pentru a păstra România pe direcția corectă”, a spus Tomac.

Înttrebat de cine ascultă președintele Nicușor Dan, consilierul prezidențial a spus că șeful statului trece prin filtrul propriu toate deciziile.

„ Președintele este un om politic care trece prin propriul filtru toate deciziile și ceea ce mi se pare extrem de important - și mi-aș dori ca acest lucru să să poată fi prezentat cât mai convingător zi de zi - este că în continuare a rămas un lider integru, un om de bună credință, un om care și-a sacrificat tot capitalul de imagine pentru a păstra România pe direcția corectă și de a nu permite jocului politic să domine direcția pe care o are țara”, a spus Eugen Tomac.

Presat să răspundă dacă șeful statului ascultă de cineva, Tomac a replicat: „Absolut, absolut. Este un un lider politic care se consultă. Da”.

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Editor : B.E.