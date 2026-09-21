De la austeritate la relaxare fiscală. Siegfried Mureșan anunță obiectivul privind TVA: „Să nu vină cineva să facă din nou dezordine”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că obiectivul său este revenirea TVA la 19%, de îndată ce situația bugetară a României va permite acest lucru. El susține că Guvernul Bolojan a fost nevoit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării și afirmă că prioritatea este continuarea consolidării bugetare și evitarea unor noi dezechilibre.

„Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru. După situația foarte dificilă lăsată de guvernarea de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, Guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării. Aceste decizii nu au fost ușoare”, spune Siegfried Mureșan pe Facebook.

Premierul desemnat arată că, acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine.

„Situația pe care o avem astăzi, după guvernarea lui Ilie Bolojan, este mai bună decât cea pe care a găsit-o el. Economia României este mai solidă și nu avem nevoie de noi creșteri de taxe, impozite sau TVA. Trebuie să continuăm să punem ordine în cheltuielile statului, să reducem risipa, iar pe măsură ce situația bugetară ne va permite, să discutăm despre relaxarea măsurilor fiscale.

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În cazul TVA, am spus foarte clar: obiectivul trebuie să fie revenirea la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru”, mai spune Mureșan.

Declarația vine în contextul în care Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, a anunțat că intenționează să construiască programul de guvernare pornind de la măsurile adoptate de Guvernul Bolojan.

Mureșan a susținut în declarațiile sale recente că viitorul guvern ar trebui să continue principiile privind gestionarea atentă a banului public, reducerea risipei și investițiile în domeniile considerate prioritare. El a indicat, de asemenea, reducerea inflației, creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai printre obiectivele sale.

În ceea ce privește măsurile fiscale, premierul desemnat a afirmat că o eventuală relaxare trebuie să fie condiționată de evoluția situației bugetare și de capacitatea României de a susține astfel de măsuri. Mureșan a declarat anterior că ia în calcul relaxarea unor măsuri de consolidare fiscală atunci când indicatorii economici și bugetari vor permite acest lucru.

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Editor : C.A.