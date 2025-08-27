Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la Digi24 despre relația sa cu președintele Nicușor Dan. E a spus că „nu are ce să-i reproșeze”, dar a refuzat să spună despre ce au discutat ieri, la ședința la care a participat și premierul Ilie Bolojan.

„Ne-am văzut ieri, nu e un secret, știți cu toții. Am înțeles de la dânsul că și-a întrerupt concediul să vină la reuniunea diplomației, find cu familia pe litoralul românesc, și probabil de săptămâna viitoare va începe, va începe activitatea obișnuită”, a spus Grindeanu.

„Aveam o ședință de coaliție care ar fi trebuit să închidă măsurile din pachetul doi și probabil că vom discuta și despre acest lucru și am fost anunțați că președintele dorește să vină. A avut o discuție doar cu mine și cu domnul Bolojan”, a adăugat el.

Grindeanu s-a ferit să spună însă care a fost subiectul discuției.

„Nu cred că e corect. Am văzut că și ceilalți doi participanți au evitat să dezvolte o chestiune care cred că e bine să rămână într-o formă din aceasta, să spunem de dialog politic, după câteva săptămâni în care nu ne-am văzut, și de luare a pulsului din partea domnului președinte, de interes vizavi de ceea ce înseamnă pachetul doi”, a spus el.

Întrebat care este relația sa cu președintele, Grindeanu a răspuns: „Relațiile au fost cât se poate de corecte. Nu am absolut nimic să reproșez. Dânsul a dorit din acea perioadă, de la începutul mandatului, și a contribuit activ la formarea acestei coaliții, ceea ce e un lucru bun, după care periodic au fost întâlniri, pot să spun lucrative, constructive. A fost OK în această perioadă, chiar a fost cât se poate de OK”.

