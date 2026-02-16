De unde vrea PSD să ia bani pentru mame și pensionari. Ministrul Manole explică propunerea cu care se va duce la premierul Bolojan

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni seară că sursa de finanțare pentru măsurile sociale dorite de PSD, care au nevoie pentru implementare de 2,3 miliarde de lei, poate fi TVA mărită, care a adus deja la buget venituri de 12 miliarde de lei de când a fost majorată în vara anului trecut.

Manole susţine că pachetul de solidaritate propus de PSD va fi discutat, cel mai probabil, la următoarea şedinţă a coaliţiei, el adăugând că nu crede că premierul Ilie Bolojan se va opune adoptării acestor măsuri. El a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că pachetul de solidaritate propus de PSD valorează aproximativ 2,3 miliarde de lei şi că vor exista discuţii în coaliţie pe această temă, probabil în prima şedinţă.

”Avem o discuţie publică despre subiectul ăsta. Eu am vorbit public, cu mult înainte de sfârşitul anului trecut, că, în paralel cu îngheţarea punctului de pensie, care nu trebuie să se mai întâmple în 2027, trebuie să venim cu o compensare pentru pensionari. La fel şi în legătură cu beneficiile pentru copii. Acestea sunt teme de interes public”, a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole.

Întrebat despre sursele de finanţare pentru măsurile sociale propuse de PSD, ministrul Florin Manole a explicat că există creşteri la bugetul pe anul trecut la mai multe capitole, el dând ca exemplu cele 12 miliarde de lei colectate în plus din TVA.

„Din bugetul țării. De acolo de unde luăm banii pe care orice cheltuială pe care o face acest Guvern. Există multe linii pe care bugetul anului trecut a crescut. Vă dau un exemplu, creșterea cred că e de vreo 12 miliarde de colectare la TVA. S-a făcut preponderent prin creșterea colectării în sensul că s-au găsit niște răufăcători și au fost puși la plată? Sau din creșterea extraordinar de mare și împovărătoare a unor prețuri la niște alimente?”, a spus Manole.

Ministrul este convins că pachetul propus de PSD va fi aprobat.

„Sunt sigur că acest pachet va fi aprobat. Oricine are altă părere trebuie să vină cu nişte contraargumente. Nu văd care ar fi contraargumentele şi nu îl bănuiesc pe Ilie Bolojan că va veni cu contraargumente la aceste teme. Pentru PSD este un pachet extrem de important de la care nu avem de gând să abdicăm”, a adăugat ministrul.

PSD a propus în pachetul de solidaritate sprijin pentru pensionari, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei, în funcţie de valoarea pensiei.

Totodată, PSD propune sprijin pentru copiii cu dizabilităţi, care au venituri beneficii sociale scăzute, între 80 şi 450 de lei, der şi pentru copiii din familii monoparentale.

Florin Manole a mai spus că o altă categorie de măsuri este aceea de renunţare la CASS pentru mame, pentru veterani de război şi pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

