„Deci vei fi premierul din guvernul PSD?” Comentariul lui George Simion la postarea lui Luca Niculescu

Președintele AUR, George Simion, a reacționat la cea mai recentă postare pe Facebook a premierului desemnat Luca Niculescu, în care acesta a spus că a găsit un punct comun după discuțiile cu PSD, PNL și UDMR.

„Deci vei fi premierul din guvernul PSD?”, a fost comentariul lui George Simion.

Acesta reia o teorie pe care a vehiculat-o astăzi, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, în care spunea că „se pregătește un mare blat”.

„Dragii mei, se pregătește un mare, mare blat, de 2 luni se coace la el, PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Vor scăpa, rând pe rând, de noi, acum l-au arestat pe Călin Georgescu, îi vor menține arestul încă 30 de zile și vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu, fărâmițează AUR. În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan, i-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu”, a spus Simion.

Comentariul șefului AUR a fost făcut la o postare în care Niculescu a prezentat concluziile discuțiilor de astăzi cu PSD, PNL și UDMR.

„Am avut discuții bune si foarte concrete, cu liderii PSD, PNL si UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă.

Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”, a scris Niculescu pe Facebook.

Editor : M.B.