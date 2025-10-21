Live TV

Exclusiv Decizia CCR privind pensiile magistraților, criticată. Deputat UDMR: Nu a analizat conținutul / Senator PNL: Curtea se contrazice

Data actualizării: Data publicării:
Curtea Constituțională a României
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Fenechiu: „Curtea a încercat să găsească o soluție simplă”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, și Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, au criticat la Digi24 decizia CCR de a respinge legea pensiilor magistraților. Cei doi au criticat Curtea, Botond spunând că „a luat o decizie pe motive procedurale, fără să analizeze conținutul proiectului” și că „nu a înțeles complexitatea problemei”. Fenechiu a spus că CCR s-a contrazis și că „o Curte Constituțională serioasă analizează toate lucrurile în raport de urgență”. 

 

Întrebat cine a greșit cu acest proiect, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat: „Nu știu dacă trebuie să găsim neapărat un vinovat. Mie mi se pare foarte ciudat că Curtea Constituțională a stat aproape două luni până a luat această decizie și până la urmă a luat o decizie pe motive procedurale, extrinseci, deci nu a analizat conținutul proiectului”.

Csoma Botond a completat, întrebat dacă motivele procedurale nu s-au văzut și atunci când a ajuns pe masa CCR proiectul, că „nu știe” însă i se pare ciudat „să stai două luni, nu analizezi conținutul și iei o decizie numai pe motive extrinseci”. „Părerea mea este că trebuie să continuăm, să luăm de la capăt tot procesul legislativ cu același conținut, să-și asume Guvernul răspunderea, să aștepte avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii și să mergem mai departe”, a mai adăugat el. 

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat, întrebat unde a fost greșeala de s-a ajuns în această situație, că „nu crede că a fost o greșeală”.

„Dacă vă uitați pe cronologia faptelor, constatați că pe 28 iulie premierul Bolojan a trimis tabelul de modificări către CSM, care i-a răspuns că nu discută pe o ciornă, ci vrea o cerere oficială. La jumatea lui august, ministrul Muncii a trimis o adresă către CSM cu modificările, dar nu a solicitat un aviz, a solicitat un punct de vedere. Uitați-vă pe deciziile Curții și veți observa că avem decizia în care Curtea a constatat că lipsa emiterii avizului pe adrese trimise înainte cu 5-7-9 zile nu au construit motiv de neconstituționalitate. Deci, practic Curtea și-a schimbat practica pornind de la acea prevedere din legea 303 cu faptul că CSM-ul dă avize în termen de 30 de zile” .

Fenechiu a continuat, spunând că CCR se contrazice. „Chiar și în ipoteza în care am merge pe teoria că erau necesare 30 de zile, eu cred că o Curte Constituțională serioasă analizează toate lucrurile în raport de urgență”, a afirmat el.

Fenechiu: „Curtea a încercat să găsească o soluție simplă”

„Curtea constată că subiectul era urgent, că subiectul permitea ca formă de legiferare angajarea răspunderii Guvernului, motiv pentru care cu siguranță putea să-și mențină practica de a nu invoca asemenea motive. Părerea mea este că, în raport de amploare a conflictului între două puteri, practic între trei puteri în stat, ca urmare a faptului că angajarea răspunderii a trecut de legislativ, practic s-a generat un conflict între executiv, legislativ, pe de o parte, și puterea judecătorească. Curtea a încercat să găsească o soluție simplă în care să nu spună dacă reforma e corectă sau nu e corectă și să se ia de procedură  si de termene”, a declarat senatorul PNL.

Întrebați dacă, în opinia lor, este o coicidență sau nu faptul că patru din cei cinci judecători care au admis sesizarea Instanței Supreme sunt cei numiți de Partidul Social Democrat, aceștia au spus: 

Csoma Botond: „Nu vreau să intru în aceste speculații. Nu știu, nu cred că judecătorii constituționali ar lua ordine de la partid”. Acesta a adăugat că pare o „atitudine neserioasă”: „După două luni de zile să vii și să iei o decizie pe motive extrinseci, să spune că a lipsit un aviz înseamnă că nu ai înțeles complexitatea acestei probleme, că nu vrei să o înțelegi”. 

Daniel Fenechiu: „Partidul Social Democrat a susținut această reformă și am certitudinea că nu există o influență în poziția judecătorilor. Răspunsul la întrebare este ușor altul. Nu e o coincidență faptul că trei din cinci judecători care au votat împotrivă sunt magistrați și au o legătură largă cu Casa Magistraților. Al patrulea judecător are soțul judecător și al cincilea este într-o relație extrem de bună cu cei trei de care vorbeam”.

„Partidul Social Democrat este componentă a Coaliției. Colaborarea noastră cu Partidul Social Democrat e serioasă, cu excepțiile de rigoare”, a adăugat senatorul PNL.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
cseke attila face declaratii
Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila...
florin jianu govro
Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin...
Ultimele știri
Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene
Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”
Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție”
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și data alegerilor din București, în discuție. Ce variante sunt pe masă
ciprian ciucu
Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a cerut rezilierea cu Legia Varşovia! Întâlnire decisivă cu şefii clubului. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”