Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, și Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, au criticat la Digi24 decizia CCR de a respinge legea pensiilor magistraților. Cei doi au criticat Curtea, Botond spunând că „a luat o decizie pe motive procedurale, fără să analizeze conținutul proiectului” și că „nu a înțeles complexitatea problemei”. Fenechiu a spus că CCR s-a contrazis și că „o Curte Constituțională serioasă analizează toate lucrurile în raport de urgență”.

Întrebat cine a greșit cu acest proiect, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat: „Nu știu dacă trebuie să găsim neapărat un vinovat. Mie mi se pare foarte ciudat că Curtea Constituțională a stat aproape două luni până a luat această decizie și până la urmă a luat o decizie pe motive procedurale, extrinseci, deci nu a analizat conținutul proiectului”.

Csoma Botond a completat, întrebat dacă motivele procedurale nu s-au văzut și atunci când a ajuns pe masa CCR proiectul, că „nu știe” însă i se pare ciudat „să stai două luni, nu analizezi conținutul și iei o decizie numai pe motive extrinseci”. „Părerea mea este că trebuie să continuăm, să luăm de la capăt tot procesul legislativ cu același conținut, să-și asume Guvernul răspunderea, să aștepte avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii și să mergem mai departe”, a mai adăugat el.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat, întrebat unde a fost greșeala de s-a ajuns în această situație, că „nu crede că a fost o greșeală”.

„Dacă vă uitați pe cronologia faptelor, constatați că pe 28 iulie premierul Bolojan a trimis tabelul de modificări către CSM, care i-a răspuns că nu discută pe o ciornă, ci vrea o cerere oficială. La jumatea lui august, ministrul Muncii a trimis o adresă către CSM cu modificările, dar nu a solicitat un aviz, a solicitat un punct de vedere. Uitați-vă pe deciziile Curții și veți observa că avem decizia în care Curtea a constatat că lipsa emiterii avizului pe adrese trimise înainte cu 5-7-9 zile nu au construit motiv de neconstituționalitate. Deci, practic Curtea și-a schimbat practica pornind de la acea prevedere din legea 303 cu faptul că CSM-ul dă avize în termen de 30 de zile” .

Fenechiu a continuat, spunând că CCR se contrazice. „Chiar și în ipoteza în care am merge pe teoria că erau necesare 30 de zile, eu cred că o Curte Constituțională serioasă analizează toate lucrurile în raport de urgență”, a afirmat el.

Fenechiu: „Curtea a încercat să găsească o soluție simplă”

„Curtea constată că subiectul era urgent, că subiectul permitea ca formă de legiferare angajarea răspunderii Guvernului, motiv pentru care cu siguranță putea să-și mențină practica de a nu invoca asemenea motive. Părerea mea este că, în raport de amploare a conflictului între două puteri, practic între trei puteri în stat, ca urmare a faptului că angajarea răspunderii a trecut de legislativ, practic s-a generat un conflict între executiv, legislativ, pe de o parte, și puterea judecătorească. Curtea a încercat să găsească o soluție simplă în care să nu spună dacă reforma e corectă sau nu e corectă și să se ia de procedură si de termene”, a declarat senatorul PNL.

Întrebați dacă, în opinia lor, este o coicidență sau nu faptul că patru din cei cinci judecători care au admis sesizarea Instanței Supreme sunt cei numiți de Partidul Social Democrat, aceștia au spus:

Csoma Botond: „Nu vreau să intru în aceste speculații. Nu știu, nu cred că judecătorii constituționali ar lua ordine de la partid”. Acesta a adăugat că pare o „atitudine neserioasă”: „După două luni de zile să vii și să iei o decizie pe motive extrinseci, să spune că a lipsit un aviz înseamnă că nu ai înțeles complexitatea acestei probleme, că nu vrei să o înțelegi”.

Daniel Fenechiu: „Partidul Social Democrat a susținut această reformă și am certitudinea că nu există o influență în poziția judecătorilor. Răspunsul la întrebare este ușor altul. Nu e o coincidență faptul că trei din cinci judecători care au votat împotrivă sunt magistrați și au o legătură largă cu Casa Magistraților. Al patrulea judecător are soțul judecător și al cincilea este într-o relație extrem de bună cu cei trei de care vorbeam”.

„Partidul Social Democrat este componentă a Coaliției. Colaborarea noastră cu Partidul Social Democrat e serioasă, cu excepțiile de rigoare”, a adăugat senatorul PNL.

