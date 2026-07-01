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Decizia prin care PNL a convocat Congresul Extraordinar a fost suspendată provizoriu în instanță. Plângerea, depusă de tabăra Thuma

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Congresul Extraordinar al PNL. Foto: Inquam Photos/ Tudor Pană
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Din articol
Ce spun apropiații lui Ilie Bolojan

Tribunalul București a suspendat provizoriu decizia Partidului Național Liberal prin care a convocat Congresul Extraordinar care a avut loc pe 21 iunie și în cadrul căruia liberalii și-au ales o nouă conducere. Procesul a fost deschis de liberalii din tabăra Thuma. Surse apropiate de tabăra lui Bolojan susțin că această decizie va putea fi folosită într-un alt proces deschis de tabăra Thuma, prin care se cere suspendarea deciziilor adoptate în Congresul din 21 iulie, adică deciziile prin care a fost schimbată conducerea PNL. 

Practic, instanța, printr-o procedură accelerată, a decis suspendarea hotărârii conducerii PNL până când se va lua o decizie pe fond în procesul deschis de tabăra Thuma. 

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă”, potrivit deciziei Tribunalului București.

Decizia Tribunalului București poate fi atacată cu apel.

Tabăra Thuma, printre care se regăsesc Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Monica Anisie, Rareș Bogdan, Sorin Cîmpeanu sau Nicoleta Pauliuc, acuză că decizia prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al PNL (din 21 iunie) nu respectă prevederile statutului partidului.

Ce spun apropiații lui Ilie Bolojan

Surse din partid, apropiate de Ilie Bolojan, susțin însă că toate deciziile luate de PNL au fost statutare și că decizia Tribunalului București nu produce niciun efect în acest moment.

Hotărârea contestată de tabăra Thuma, potrivit acelorași surse, viza organizarea congresului care a avut deja loc, pe 21 iunie. 

Însă decizia Tribunalului București ar putea sta la baza unei alte decizii judecătorești, așteptată pe 8 iulie, în procesul prin care tabăra Thuma a cerut suspendarea Hotărârilor adoptate de Congresul PNL, arată apropiații lui Ilie Bolojan. 

La Congresul Extraordinar al PNL a fost aleasă și o nouă conducere a partidului, din care au fost eliminați liberalii din tabăra Thuma.

CITEȘTE ȘI: Congresul Extraordinar al PNL: Liberalii și-au ales noua conducere și au modificat statutul. Nouă decizie de a nu colabora cu PSD

Editor : M.G.

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