Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, joi, la Palatul Cotroceni, că în ședința CSAT a fost completat cadrul metodologic de aplicare a legislației privind doborârea dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aviatic european. În aceste cazuri, comandatul operațiunii are decizia finală, iar în cazul aeronavelor civile care încalcă spațiul național, decizia este cea a ministrului.

„Am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Toate instituțiile din apărare au o listă de obiective care trebuie protejate, se actualizează în funcție de realități, poate cuprinde obiective temporare. Atunci când se întâmplă un eveniment important, poți defini un obiectiv temporar care trebuie protejat.

Legea face refeire și la capabilitățile tehnice de intervenție împotriva dronelor pentru a preveni. Bruiere și intervenții, detaliile sunt clasificate. Avem cazul dronelor unde am stabilit prin ordin de ministru detaliat linia de comandă cine, ce face.

Al treilea proiect se referă la cine ce comandă pentru a doborî aeronavele care încalcă spațiul aerian. Avem aeronave fără pilot, în cazul dronelor militare decizia este la comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO. La aeronave militare cu pilot decizia e coordonată și luată de comandant. Am văzut recent în Estonia, sunt niște pași graduali, distrugerea este în ultimă instanță când aeronava nu părăsește spațiul aerian.

În cazul celor civile decizia rămâne la ministru ca și până acum, este o poveste veche de la 11 septembrie din acel moment în care lumea noastră modernă s-a schimbat”, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, la Palatul Cotroceni.

Citește și „Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?” Trump, Rutte, Rubio: o întrebare, trei răspunsuri diferite

