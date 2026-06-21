Deciziile Congresului PNL privind excluderile, contestate în instanță. Echipa Veștea invocă vicii de procedură - surse

Deciziile Congresului PNL privind excluderile celor cinci liberali din partid ar putea fi anulate în instanță, au spus surse din echipa lui Adrian Veștea, pentru digi24.ro, care invocă vicii de procedură, neconcordanțe cu statutul partidului și existența unor hotărâri judecătorești care ar suspenda actele pe baza cărora au fost dispuse sancțiunile.

Congresul extraordinar al PNL a decis, cu unanimitate de voturi, să ceară demisia din partid lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Dacă aceștia nu vor demisiona până luni, ora 12.00, liberalii vor demara procedurile de excludere.

„Excluderile anunțate astăzi nu pot produce niciun efect… A sancționa pe baza unor decizii suspendate înseamnă a sfida o hotărâre judecătorească”, au afirmat sursele citate.

Acestea susțin că mecanismul de sancționare invocat în cadrul Congresului nu ar avea bază statutară și că procedura disciplinară ar fi fost ignorată.

„Niciun for nu poate «mandata» un altul să dispună excluderea. Sancțiunile sunt graduale și presupun dreptul la apărare, audiere și cale de atac”, au precizat sursele respective, pentru digi24.ro.

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În plus, acestea contestă și aplicarea noului statut al partidului, adoptat recent, arătând că acesta nu poate produce efecte retroactive și că procedura ar fi fost derulată ca și cum ar fi fost deja în vigoare.

„Pe acest viciu, întreaga procedură, inclusiv Congresul, este susceptibilă de a fi anulată în instanță”, mai susțin sursele din echipa Veștea, care anunță că vor sesiza forurile jurisdicționale competente.