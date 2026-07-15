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Video Declarația summitului de la Kiev: Liderii europeni susțin aderarea Ucrainei la UE și NATO și cer retragerea trupelor ruse

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summit ucraina nicusor dan
Nicușor Dan la Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev. Foto: presidency.ro
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Din articol
Rusia trebuie trasă la răspundere Sprijin pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO Securitatea Mării Negre și combaterea amenințărilor hibride Sprijin pentru reconstruirea Ucrainei

Liderii participanți la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev, au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Documentul subliniază că pacea trebuie să fie „cuprinzătoare, justă și durabilă”, bazată pe dreptul internațional și pe Carta ONU.

În declarație, liderii condamnă „în termenii cei mai fermi războiul de agresiune brutal, ilegal și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei” și arată că invazia reprezintă „o amenințare gravă la adresa păcii, securității și stabilității europene și globale”.

Semnatarii își reafirmă sprijinul „neclintit” pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional și promit că vor continua să ofere asistență politică, militară, economică și umanitară atât timp cât va fi necesar.

Totodată, documentul subliniază că nu poate exista o pace negociată fără participarea Ucrainei și că orice soluție trebuie să respecte voința poporului ucrainean.

„Pacea trebuie să fie cuprinzătoare, justă și durabilă și să se bazeze pe Carta ONU și pe dreptul internațional”, se arată în declarație.

Rusia trebuie trasă la răspundere

Liderii participanți susțin că Rusia trebuie să răspundă pentru agresiunea declanșată și pentru toate crimele comise în timpul războiului.

Declarația reafirmă sprijinul pentru înființarea unui tribunal special care să judece crima de agresiune împotriva Ucrainei și pentru continuarea investigațiilor privind crimele de război.

„Nu poate exista impunitate pentru crimele internaționale comise în și împotriva Ucrainei”, se precizează în document.

Semnatarii solicită, de asemenea, utilizarea activelor suverane rusești imobilizate pentru sprijinirea reconstrurea Ucrainei și pentru compensarea pagubelor provocate de război.

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Sprijin pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO

Documentul reafirmă sprijinul statelor participante pentru integrarea europeană a Ucrainei și salută progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Liderii subliniază că extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție strategică în pace, securitate și stabilitate pe continent și își exprimă susținerea pentru continuarea reformelor necesare aderării.

În același timp, declarația reafirmă dreptul fiecărui stat de a-și alege propriile alianțe de securitate.

„Susținem pe deplin dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor și propriile aranjamente de securitate, fără interferențe externe”, se arată în text.

Securitatea Mării Negre și combaterea amenințărilor hibride

Un capitol important al declarației este dedicat securității regionale. Liderii atrag atenția asupra efectelor războiului asupra regiunii Mării Negre și asupra Europei de Sud-Est și cer consolidarea cooperării pentru protejarea infrastructurii critice, a rutelor comerciale și a securității energetice.

Documentul condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra porturilor și instalațiilor energetice, și subliniază importanța menținerii libertății navigației în Marea Neagră.

Totodată, statele participante își exprimă angajamentul de a coopera împotriva amenințărilor hibride, a atacurilor cibernetice, a campaniilor de dezinformare și a ingerințelor externe care afectează procesele democratice din regiune.

Sprijin pentru reconstruirea Ucrainei

Liderii reafirmă că reconstruirea Ucrainei trebuie să înceapă încă din timpul războiului și solicită implicarea comunității internaționale în acest proces.

Declarația subliniază importanța investițiilor în infrastructură, energie, economie și instituții democratice, precum și necesitatea menținerii sprijinului financiar pentru autoritățile de la Kiev.

Semnatarii apreciază, de asemenea, reziliența poporului ucrainean și eforturile acestuia de a continua reformele și procesul de apropiere de Uniunea Europeană în pofida războiului.

Declarația de la Kiev a fost adoptată la finalul celei de-a cincea ediții a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, organizat la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. La reuniune a participat și președintele României, Nicușor Dan, alături de lideri din statele Europei de Sud-Est, summitul fiind dedicat coordonării sprijinului regional pentru Ucraina și consolidării securității în regiunea Mării Negre.

Editor : Ana Petrescu

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