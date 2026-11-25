Un scandal cu declarații sexiste a izbucnit, în plenul de miercuri al Camerei Deputaților, după ce deputatul AUR Dan Tanasă a ironizat cotele de gen în politică, întrebând dacă sunt cerute și pentru zidari sau mineri. Declarațiile sale au fost criticate de către deputatele Diana Buzoianu (USR) și Alina Gorghiu (PNL), care l-au acuzat că promovează stereotipuri și desconsideră munca femeilor. În dezbatere au intervenit și alți parlamentari, care au contestat conceptul de egalitate de gen și au susținut că egalitatea în drepturi și șanse trebuie să se bazeze pe merit și competență.

Dezbaterea în Parlament a venit după ce deputații votul asupra proiectului de hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia privind egalitatea de gen 2026-2030.

Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 205 de voturi „pentru”, trei „contra” și 71 de abțineri, din cei 280 de deputați prezenți în plen.

Reamintim că astăzi, 25 noiembrie, este Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

Ulterior votului, deputatul AUR Dan Tanasă a susținut,de la tribuna plenului, că măsurile privind cotele de gen în politică reprezintă o formă de privilegii și că egalitatea ar trebui să se bazeze pe merit.

„Înainte, egalitatea însemna aceleași reguli pentru toți. Apoi vin partidele așa-zis proeuropene, care vor cote de gen în politică, locuri rezervate pe listă după sex, nu după merit. Dar să vă întreb ceva: ați auzit vreodată pe cineva că vrea cote de gen la zidari, la faianțari, la vidanjori, la tâmplari, la mineri, pe plat, formele de extracție petrolieră din Marea Neagră? Nu vrea nimeni cote de gen? Nu, nimeni nu vrea niciodată. Egalitatea lor se oprește exact acolo unde începe munca grea. Cotele le vor doar pentru funcții, scaune și privilegii.

Bărbații și femeile sunt egali în demnitate, dar sunt diferiți. Asta nu e discriminare. E realitate, iar o societate care declară război realității ajunge să nu mai poată spune că 2+2=4. Noi AUR, alegem adevărul, nu ideologia”, a declarat Dan Tanasă în plenul de miercuri al Camerei.

Diana Buzoianu: „Pentru voi, femeile sunt cetățeni de rangul doi”

Deputata USR Diana Buzoianu i-a răspuns lui Dan Tanasă, acuzându-l că prin declarațiile sale transmite că femeile ar trebui să aibă un statut inferior bărbaților. Aceasta a susținut că femeile au o contribuție importantă atât în muncă, cât și în creșterea copiilor și în gospodărie.

„Voi de la AUR alegeți să explicați votul spunând de fapt că în realitate problema în țara aceasta este că femeile trebuie să aibă aceleași drepturi, pentru voi, femeile sunt cetățeni de rangul doi. Domnule Tanasă, cât dumneavoastră stați aici și nu sunteți nici vidanjor, nici mare lucrător pe fabrică. N-ați lucrat în viața dumneavoastră nimic. Cât dumneavoastră vorbiți despre cum bărbați lucrează foarte mult, multe femei cresc copiii acasă, multe femei nu au grădiniță, creșă, școli lângă ele și se bazează statul pe toată munca lor gratuită și lor nu le plânge nimeni de milă, pentru că dumneavoastră avem de gândit numai pentru bărbați. Doar asta faceți, fix război doctrinar faceți. În realitate, să știți, da, eu sunt doamna deputată, așa cum și dumneavoastră sunteți domnul deputat, nu doamna deputată Tanasă”, a replicat deputata USR Diana Buzoianu.

În timpul dezbaterii, un alt deputat a intervenit de la tribuna plenului și a ironizat folosirea formelor feminine pentru denumirea unor funcții.

„Am văzut cu interes bătălia dintre a fi ministră sau a fi ministru și m-am gândit să sun imediat la Ministerul Apărării Naționale să îi spun ministrului să schimbe funcția de colonel în funcția de colonelă", i-a replicat Dianei Buzoianu, un alt deputat de la tribuna plenului Camerei.

Alina Gorghiu: „Avem nevoie de mai multe femei la masa deciziilor”

Deputata PNL Alina Gorghiu a criticat declarațiile lui Dan Tanasă și a amintit că miercuri, 25 noiembrie, este marcată Ziua internațională împotriva violenței asupra femeilor. Aceasta a vorbit despre victimele violenței domestice și despre munca femeilor în gospodărie și a susținut că este nevoie de mai multe femei în Parlament și în administrația publică.

„Mi-e rușine, mai ales astăzi, în 25 noiembrie, când vorbim de Ziua internațională împotriva violenței domestice, când din zecile de mii de victime ale violenței domestice, peste 90% sunt femei, restul sunt copii și foarte, foarte puțini bărbați. Ar trebui să medităm la această egalitate de șanse și când vorbim de 1,4 milioane femei încadrate statistic în categoria casnice. Știți ce înseamnă 1,4 milioane femei? Sunt cele care muncesc acasă, în gospodărie, vă cresc copiii, vă cresc nepoții, țin familia și sunt de foarte multe ori nerespectate de genul acesta de flăcău care vorbește de la microfon, jignind 51% din populația României, femei.

Vă mai spun un lucru: în Parlamentul României, cu 20% femei, am reglementat niște teme pentru care la nivel european suntem lăudați. Dar tot ce înseamnă hărțuire sexuală femicid, îngrijirea copiilor în școli, toate temele acestea rămân subiecte pe care femeile le reglementează în Parlament. Și da, din respect pentru societatea noastră, pentru o societate mai sănătoasă, avem nevoie de egalitate de șanse. Avem nevoie de mai multe femei în Parlament, de mai multe femei în administrația publică, de femei la masa deciziilor. Sper să vă dea gândul cel bun și partidele dumneavoastră să accepte că, mai devreme sau mai târziu, reglementarea cotelor de gen în parlament e o necesitate pentru o societate mai decentă”, a afirmat Alina Gorghiu.

Deputat neafiliat: „Ceea ce comisia numește azi egalitate de gen e o invenție ideologică”

La finalul votului în plen, deputatul neafiliat Robert Alecu, intrat în Parlament pe listele AUR, a susținut că egalitatea în drepturi și șanse între femei și bărbați este diferită de egalitatea de gen. Acesta a criticat strategia privind egalitatea de gen și a afirmat că meritul și competența trebuie să primeze.

„Stimați colegi, una este egalitatea în drepturi și șanse între femei și bărbați și alta este egalitatea de gen. Ceea ce comisia numește azi egalitate de gen este de fapt o invenție ideologică. Prin această strategie sexul biologic este pus alături de identitate de gen, orientarea sexuală și apartenența etnică, într-o ordonare pe care comisia o numește «interzacțională». Unde riscăm să ajungem? La o ierarhizare a drepturilor în funcție de apartenența la anumite categorii de identitate? O femeie din România trebuie să beneficieze de aceleași oportunități profesionale, indiferent de etnie sau orientare sexuală. Competența, pregătirea și meritul trebuie să primeze”, a spus Alecu.

El a adăugat că pentru a elimina discriminarea salarială sau a proteja femeile împotriva agresiunilor nu este necesară ideologia de gen.

„Să protejăm femeile împotriva violenței? Da. Să sprijinim maternitatea? Cu siguranță. Să eliminăm discriminarea salarială? Evident. Sunt obiective cât se poate de legitime, dar pentru toate acestea nu avem nevoie de ideologie de gen. Avem nevoie de respectarea egalității în drepturi și de politici publice sănătoase. Egalitatea de șanse trebuie să rămână egalitatea de șanse, nu un mecanism de acordare de privilegii”, a conchis Robert Alecu.

Editor : A.P.