Decretul de desemnare a premierului Ilie Bolojan ca vicepremier interimar, publicat în Monitorul Oficial

Decretul prin care premierul Ilie Bolojan a fost desemnat ca vicepremier interimar pe domeniile coordonate de Dragoş Anastasiu, care şi-a dat demisia în iulie, a fost publicat joi în Monitorul Oficial.

„Se desemnează domnul Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”, se arată în decretul semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

Pe 29 iulie, premierul Ilie Bolojan a informat că va prelua interimar, până la numirea unui nou vicepremier, responsabilităţile privind reforma companiilor de stat, informează Agerpres.

Pe 27 iulie, Dragoş Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier, precizând că nu mai poate să accepte „să fie denigrat şi în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului”, după ce în presă au apărut informaţii că, în calitate de om de afaceri, a dat mită, timp de 8 ani, către un funcţionar al ANAF.

„În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că, indiferent ce aş spune, ce aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Acesta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău, decât voi face bine şi e momentul să fac un pas în lateral, în spate, cum vreţi să-l numiţi, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.

Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoş Anastasiu din funcţia de vicepremier a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 august.

Potrivit unei decizii a Guvernului, Dragoş Anastasiu (independent) coordona procesul de elaborare şi aviza proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice.

De asemenea, Anastasiu avea ca atribuţii să avizeze proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

