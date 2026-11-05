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Deficitul, sub presiunea unor datorii de miliarde de lei. PSD, îngrijorat de posibila pierdere a fondurilor din PNRR (surse)

Data actualizării: Data publicării:
sedinta guvernul Niculescu 3
Foto: gov.ro
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Din articol
Datorii de miliarde de lei la energie și pentru salariile magistraților PSD ia în calcul parteneriate public-private pentru marile investiții

PSD este îngrijorat că România ar putea pierde aproximativ un miliard de euro din PNRR, bani care au fost deja incluși în calculele bugetare. O eventuală pierdere a fondurilor ar pune o presiune suplimentară asupra deficitului, în condițiile în care statul are restanțe de miliarde de lei la companiile din energie și trebuie să achite și salariile restante ale magistraților. Potrivit unor surse politice, social-democrații iau în calcul finanțarea marilor proiecte de infrastructură prin parteneriate public-private pentru a scădea presiunea pe buget.

Sursele politice descriu situația bugetară ca fiind îngrijorătoare. Datele disponibile în prezent reflectă execuția bugetară de la finalul lunii septembrie, iar o imagine mai clară asupra dimensiunii deficitului va putea fi conturată după publicarea cifrelor pentru luna octombrie. Potrivit acelorași surse, există temeri că datele aferente lunii trecute vor indica o deteriorare semnificativă a situației financiare.

Una dintre cele mai mari îngrijorări este legată de fondurile europene din PNRR. România are aproximativ un miliard de euro de încasat, sumă inclusă deja în buget. Există însă riscul ca o mare parte din acești bani sau chiar întreaga sumă să fie pierdută, ceea ce ar afecta suplimentar finanțele publice.

În acest context, Alexandru-Mihai Ghigiu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, ar urma să poarte noi discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, în încercarea de a clarifica situația fondurilor și de a evita pierderea banilor.

Datorii de miliarde de lei la energie și pentru salariile magistraților

O altă presiune asupra bugetului vine din restanțele pe care statul le are către companiile din energie. Potrivit surselor politice citate, plățile restante aferente mecanismului de compensare se ridică la peste două miliarde de lei.

Acestora li se adaugă obligațiile financiare rezultate din procesele magistraților pentru drepturi salariale restante, estimate la aproximativ 12 miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Justiției, Radu Marinescu, poartă negocieri cu reprezentanții magistraților pentru identificarea unei formule de plată eșalonată a sumelor restante. Potrivit surselor citate, magistrații sunt deschiși la discuții privind această variantă.

Statul mai are de achitat aproximativ 3,5 miliarde de lei și în dosarul Pfizer, o altă obligație financiară importantă care apasă asupra bugetului.

PSD ia în calcul parteneriate public-private pentru marile investiții

Pentru a reduce presiunea asupra bugetului de stat, PSD ia în calcul o schimbare a modului de finanțare a marilor proiecte de investiții. Potrivit surselor, infrastructura rutieră și feroviară, dar și unele proiecte din domeniul sănătății ar putea fi realizate tot mai mult prin parteneriate public-private.

Prin această formulă, capitalul privat ar urma să contribuie la finanțarea unor investiții majore, iar statul nu ar mai trebui să suporte singur costurile inițiale. Pentru ca astfel de proiecte să atragă investitori, ar fi însă necesar un mecanism previzibil prin care aceștia să își poată recupera banii investiți.

Totodată, la începutul săptămânii viitoare, PSD ar urma să discute cu președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, despre situația din sectorul energetic.

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Editor : C.A.

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