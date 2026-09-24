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Delegația S&P este la București: premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu experții agenției de rating financiar

Data publicării:
Standard and Poors
Standard & Poor's Foto> Profimedia
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Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlneşte, joi, cu o delegaţie a Agenţiei internaţionale de rating financiar Standard & Poor’s, care pe 2 octombrie va anunţa decizia privind ratingul suveran al ţării. Potrivit Guvernului, la întâlnire participă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru.

România începe joi, 24 septembrie, discuţiile cu agenţia S&P Global Ratings, care pe 2 octombrie va anunţa decizia privind ratingul suveran al ţării, o retrogradare de către S&P putând plasa ţara noastră în categoria „junk”, notează News.ro.

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că România, chiar dacă este într-o perioadă în care funcţionează cu un guvern interimar, are „argumente puternice” că ţintele stabilite pentru acest an de deficit sunt „ţinte realizabile pe care toate agenţiile de rating le recunosc ca atare”, ceea ce „nu este un lucru uzual”.

„În anii trecuţi diferenţele între ţintele noastre şi ţintele agenţiilor erau semnificative, însă de această dată agenţiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 şi 6,2 cash şi ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Practic, avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului”, adaugă Nazare.

El mai spune că în acest moment nu există un risc în ceea ce priveşte plata pensiilor şi salariilor.

Editor : B.E.

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