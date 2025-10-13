Demisie din AUR: președintele organizației de Sibiu pleacă din partid. Cum își motivează Sebastian Suciu decizia

Preşedintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, şi-a anunţat, luni seară, demisia din funcţie şi din partid, reclamând „compromisuri politice impuse”.

„Începând de azi, 13.10.2025, demisionez din funcţia de Preşedinte al Filialei AUR Sibiu şi din calitatea de membru al partidului. Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă şi plină de provocări (...) Am reuşit să transform filiala într-o structură activă, respectată, prezentă în viaţa publică locală. Decizia de a mă retrage nu este una uşoară şi nici lipsită de semnificaţii”, a scris, luni seară, pe Facebook, Sebastian Suciu.

El afirmă că a obţinut rezultatele bune prin muncă depusă alături de o echipă dedicată.

„Vă mulţumesc vouă, tuturor sibienilor în general, pentru că mi-aţi acordat cinstea de a vă reprezenta 4 ani în Parlamentul României şi 5 ani în conducerea filialei, dar mai ales vouă, celor alături de care am construit, acum deveniţi consilieri judeţeni sau locali. Din 2020 şi până în prezent am reuşit să câştigam 4 consilieri judeţeni, 2 municipali, 87 locali şi un viceprimar, Vă mulţumesc, vouă simplilor membri, echipei de tineri dedicaţi, fără efortul tuturor dezvoltarea filialei nu ar fi fost posibilă”, a mai transmis politicianul.

Suciu precizează că ”„ceastă schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecinţa curajului de a spune lucrurilor pe nume şi de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din judeţ şi din toată ţara”.

„Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit şi un drum deschis spre continuarea construcţiei autentice, fără compromisuri”, a mai transmis Sebastian Suciu.

