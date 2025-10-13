Live TV

Demisie din AUR: președintele organizației de Sibiu pleacă din partid. Cum își motivează Sebastian Suciu decizia

Data publicării:
sebastian suciu
Sebastian Suciu, președintele demisionar al AUR Sibiu Foto: Facebook

Preşedintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, şi-a anunţat, luni seară, demisia din funcţie şi din partid, reclamând „compromisuri politice impuse”.

„Începând de azi, 13.10.2025, demisionez din funcţia de Preşedinte al Filialei AUR Sibiu şi din calitatea de membru al partidului. Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă şi plină de provocări (...) Am reuşit să transform filiala într-o structură activă, respectată, prezentă în viaţa publică locală. Decizia de a mă retrage nu este una uşoară şi nici lipsită de semnificaţii”, a scris, luni seară, pe Facebook, Sebastian Suciu.

El afirmă că a obţinut rezultatele bune prin muncă depusă alături de o echipă dedicată.

„Vă mulţumesc vouă, tuturor sibienilor în general, pentru că mi-aţi acordat cinstea de a vă reprezenta 4 ani în Parlamentul României şi 5 ani în conducerea filialei, dar mai ales vouă, celor alături de care am construit, acum deveniţi consilieri judeţeni sau locali. Din 2020 şi până în prezent am reuşit să câştigam 4 consilieri judeţeni, 2 municipali, 87 locali şi un viceprimar, Vă mulţumesc, vouă simplilor membri, echipei de tineri dedicaţi, fără efortul tuturor dezvoltarea filialei nu ar fi fost posibilă”, a mai transmis politicianul.

Suciu precizează că ”„ceastă schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecinţa curajului de a spune lucrurilor pe nume şi de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din judeţ şi din toată ţara”.

„Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit şi un drum deschis spre continuarea construcţiei autentice, fără compromisuri”, a mai transmis Sebastian Suciu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-10-11 213821
1
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
2
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
3
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
4
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
5
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Trump a ajuns la summitul de pace din Sharm el-Sheikh. Președintele...
sorin grindeanu face declaratii
Noua strategie a PSD: social-democrații renunță la „progresism”...
Johann Wadephul
Germania anunță că va oferi sprijin României împotriva Rusiei...
Ultimele știri
Votul privind participarea Israelului la Eurovision a fost amânat pentru decembrie
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca deportarea imigranților ilegali să fie mai ușoară
Trump vrea o întrevedere cu Xi în Coreea de Sud, anunță șeful Trezoreriei SUA. Bessent: „China este o economie de comandă și control”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR depune moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Ce îi reproșează lui Florin Barbu
Lingouri de aur.
Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro. Este cea mai mare achiziție din ultimii 28 de ani
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Radu Miruță, ministrul Economiei.
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Economiei. Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a respins sesizările AUR, POT, SOS privind reforma Guvernului la companiile de stat și sistemul sanitar. Argumentele judecătorilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă a achitat...
Adevărul
Soluția unui șofer român de camion pentru a-și recupera salariile restante. „Îl voi returna doar când îmi voi...
Playtech
Cod Rutier 2025: Regula îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Ce prevede legea mai aspră
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Ce vrea să facă Angelina Jolie imediat ce copiii ei cei mici vor deveni majori: "Așteaptă momentul de ani...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...