Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că directorul general Apele Române, Florin Ghiță, a demisionat din funcție. De asemenea, șefii Administrației Bazinale Buzău-Ialomița și din cadrul companiei care tratează apa din lacul Paltinu, ESZ Prahova, ar urma să plece acasă, după ce Corpul de Control a constatat nereguli.

„Astăzi a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău–Ialomița. A fost convocată ședința Consiliului de Conducere pentru mâine, cu punctul pe ordinea de zi privind mandatarea Consiliului de Administrație al ESZ să îi demită pe directorii vinovați de îndeplinirea obligațiilor care reies din raport.

Am primit demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță. Director general în perioada următoare va fi domnul Sorin Rîndașu. Va fi o perioadă de o săptămână, maximum două. Ulterior, va fi numită o persoană care să preia acest rol pe termen mai lung”, a anunțat Diana Buzoianu într-o conferință de presă la sediul ministerului.

Ministra susține că în acest moment se fac analize, iar în perioada următoare vor avea loc întâlniri cu reprezentanți de la nivel local și cu CJ Prahova pentru a vedea care sunt soluțiile alternative de apă pentru următoarele luni, astfel încât lucrările de la Paltinu să poată continua. „Peste noapte nu vor exista soluții magice, dar lucrările trebuie să pornească de urgență”, a mai spus aceasta.

Ce a descoperit Corpul de Control trimis în Prahova

„Cu privire la Administrația Bazinală: până la 22.10.2025, Administrația Bazinală nu a informat operatorul ESZ cu privire la acțiunile luate pentru scăderea nivelului apei.

Este menționat că nu au fost îndeplinite măsurile de a informa autoritățile locale sau utilizatorii cu privire la riscul de creștere a turbidității în urma acestor lucrări. Este clar că întocmirea documentelor s-a prelungit foarte mult, această etapă ajungând până la intrarea în sezonul rece, cu riscuri mari. De asemenea, nu au fost făcute, din 2023 până în prezent, verificări la operarea sistemului de apă ESZ”, a explicat Buzoianu.

De asemenea, ministra Mediului susține că reprezentanții ESZ Prahova nu au informat autoritățile în momentul în care au apărut problemele de la Paltinu:

„În ceea ce privește ESZ: A luat la cunoștință, la 22.10, în mod oficial, deși lucrările erau cunoscute de mai mult timp, că urma să fie crescută turbiditatea apei, însă nu a dispus niciun fel de măsuri pentru minimizarea riscului. Nu au respectat prevederile autorizației de gospodărire. Nu au fost luate măsurile operative pentru asigurarea funcționării acestor structuri și nu au fost informate direct autoritățile când a apărut incidentul de la Paltinu.”

„Lipsă de coordonare la Apele Române”

„În ceea ce privește Apele Române, din 2013 și până astăzi, deși exista obligația efectuării de controale la ESZ, nu a fost realizat niciun control. De asemenea, se constată o lipsă de coordonare cu autoritățile din subordine.

Cât Despre demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță, îi mulțumesc pentru activitatea desfășurată. Menționez că, în doar câteva luni, s-a crescut cu aproape 100 numărul de angajați care au putut primi atribuții de inspecție; a crescut numărul controalelor la nivel local. Vom arăta inclusiv, pe zona de balastiere și plaje, câte controale au fost realizate — controale care, până acum, păreau un mit. Împreună am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile de pe zona de plaje, din Năvodari și din celelalte stațiuni, cu privire la construcțiile ilegale”, a mai explicat Diana Buzoianu.

