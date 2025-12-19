Live TV

Demisii la vârful PNL Constanța. Bolojan: Am discutat situaţia, după Anul Nou vom anunţa deciziile

Data publicării:
BUCURESTI - PNL - CONDUCERE INTERIMARA - 25 NOI 2024
Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PNL Ilie Bolojan a fost, vineri la Constanţa, după ce preşedintele PNL Constanţa Bogdan Huţucă şi preşedintele Consiliului Judeţean Florin Mitroi au demisionat din funcţii. La finalul discuțiilor, liderul liberalilor a anunțat că a înţeles dezamăgirile celor doi şi că situaţia va fi lămurită după Anul Nou.

Ilie Bolojan a participat, vineri, la Constanţa, la întrunirea Biroului Politic Judeţean PNL, în cadrul şedinţei fiind analizate demisia lui Bogdan Huţucă de la conducerea organizaţiei judeţene, dar şi demisia şefului CJ Constanţa, liberalul Florin Mitroi, scrie News.ro.

„După Anul Nou vă vom sta la dispoziţie şi vă vom anunţa deciziile care vor fi luate. Până atunci vom rămâne în această situaţie care nu este una comodă, aceasta este realitatea. Dar sper să trecem cu bine peste această situaţie. Am discutat şi cu domnul Mitroi, ştiu care sunt subiectele şi vă vom anunţa în cursul lunii ianuarie care sunt deciziile noastre“, a declarat Ilie Bolojan.

El a afirmat că este important să existe o stabilitate în administraţia din Constanţa şi că PNL are o răspundere pentru că deţine funcţiile importante la nivel local.

„Sper că în zilele următoare vom clarifica aceste aspecte. Am avut discuţii personale cu colegii noştri, am înţeles care sunt dezamăgirile, care sunt problemele. Sper să putem trece peste ele în aşa fel încât în perioada următoare să vă anunţăm care sunt deciziile pe care PNL Constanţa le va lua în ceea ce priveşte structura de conducere a Organizaţiei Judeţene“, a afirmat Ilie Bolojan.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, a anunţat, joi, demisia din această funcţie, printr-un comunicat de presă.

El susţine că la baza deciziei sale stă o dezamăgire profundă şi a adăugat că este ”siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte”.

Mitroi consideră că, dacă ar fi continuat mandatul, ar fi dezamăgit cetăţenii, deoarece nu ar fi putut realiza ce îşi propusese şi speră ca oamenii să vadă această retragere ca pe o decizie voluntară şi nu o slăbiciune.

De asemenea, a demisionat din funcţie preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
2
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
3
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
cabinet medical
4
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
F-16 Turcia
5
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lideri coalitie guvernare
Câți bani pierd de fapt partidele? Coaliția a decis tăierea subvențiilor cu 10%, dar în vară Guvernul și-a asumat o reducere cu 40%
ilie bolojan
Bolojan vrea ca PNL să „absoarbă” partidul lui Ludovic Orban: „Am discutat şi despre acest lucru”
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere”
lideri coalitie guvernare
Nicușor Dan, întrebat despre succesele și eșecurile Coaliției: „Să-i încurajăm, că nu avem alternative”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București în locul lui Hubert Thuma
Recomandările redacţiei
O persoană arată banii din portofel.
Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari...
donald trump nicusor dan presidency ro
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump va avea loc în prima...
Darryl Nirenberg
Ambasada SUA la București anunță că Darryl Nirenberg a fost confirmat...
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila...
Ultimele știri
Manfred Weber: „Activele rusești sunt în continuare pe masă. Rusia trebuie să plătească pentru ce a făcut în Ucraina”
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia, anunță un general al Alianței
O organizație pentru drepturile romilor face plângere la CNCD împotriva lui Radu Miruţă. Ce a declarat ministrul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...