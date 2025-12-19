Demisii la vârful PNL Constanța. Bolojan: Am discutat situaţia, după Anul Nou vom anunţa deciziile

Preşedintele PNL Ilie Bolojan a fost, vineri la Constanţa, după ce preşedintele PNL Constanţa Bogdan Huţucă şi preşedintele Consiliului Judeţean Florin Mitroi au demisionat din funcţii. La finalul discuțiilor, liderul liberalilor a anunțat că a înţeles dezamăgirile celor doi şi că situaţia va fi lămurită după Anul Nou.

Ilie Bolojan a participat, vineri, la Constanţa, la întrunirea Biroului Politic Judeţean PNL, în cadrul şedinţei fiind analizate demisia lui Bogdan Huţucă de la conducerea organizaţiei judeţene, dar şi demisia şefului CJ Constanţa, liberalul Florin Mitroi, scrie News.ro.

„După Anul Nou vă vom sta la dispoziţie şi vă vom anunţa deciziile care vor fi luate. Până atunci vom rămâne în această situaţie care nu este una comodă, aceasta este realitatea. Dar sper să trecem cu bine peste această situaţie. Am discutat şi cu domnul Mitroi, ştiu care sunt subiectele şi vă vom anunţa în cursul lunii ianuarie care sunt deciziile noastre“, a declarat Ilie Bolojan.

El a afirmat că este important să existe o stabilitate în administraţia din Constanţa şi că PNL are o răspundere pentru că deţine funcţiile importante la nivel local.

„Sper că în zilele următoare vom clarifica aceste aspecte. Am avut discuţii personale cu colegii noştri, am înţeles care sunt dezamăgirile, care sunt problemele. Sper să putem trece peste ele în aşa fel încât în perioada următoare să vă anunţăm care sunt deciziile pe care PNL Constanţa le va lua în ceea ce priveşte structura de conducere a Organizaţiei Judeţene“, a afirmat Ilie Bolojan.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, a anunţat, joi, demisia din această funcţie, printr-un comunicat de presă.

El susţine că la baza deciziei sale stă o dezamăgire profundă şi a adăugat că este ”siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte”.

Mitroi consideră că, dacă ar fi continuat mandatul, ar fi dezamăgit cetăţenii, deoarece nu ar fi putut realiza ce îşi propusese şi speră ca oamenii să vadă această retragere ca pe o decizie voluntară şi nu o slăbiciune.

De asemenea, a demisionat din funcţie preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă.

Editor : Ana Petrescu