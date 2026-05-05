Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa internațională. Politico: Simion, afiliat MAGA, creierul din spatele căderii

Marile publicații din Europa și de peste Ocean au scris pe larg despre căderea Executivului, în urma votului covârștitor din Parlament. Politico, spre exemplu, scrie că George Simion, afiliat mișcării MAGA, este creierul din spatele demiterii lui Ilie Bolojan. Presa din Polonia a publicat știrea despre votul din Legislativ în regim de „Breaking News”, punctând asocierea surprinzătoare dintre PSD și un partid de extremă dreaptă. 

„Această mișcare a luat prin surprindere Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, din care face parte PSD. După ce ani de zile a criticat Partidul Popular European (de centru-dreapta) pentru că a încheiat alianțe similare cu extrema dreaptă, evoluțiile din România pun principalul grup de centru-stânga al UE într-o situație delicată.

Bolojan și Partidul Național Liberal de centru-dreapta se află la putere din 2025, după demisia fostului prim-ministru Marcel Ciolacu. Demiterea sa survine la mai puțin de un an după ce România a organizat alegeri prezidențiale controversate, în care primarul moderat al Bucureștiului, Nicușor Dan, l-a învins pe liderul Alianței pentru Uniunea Românilor, George Simion.

Simion este considerat pe scară largă a fi creierul din spatele căderii lui Bolojan. Partidul său de extremă dreapta este în creștere în sondaje, iar șansele sale vor crește probabil și mai mult într-o perioadă de instabilitate prelungită care va amenința perspectivele economice deja precare ale țării. România trebuie să finalizeze reformele cheie până în august pentru a debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE, iar dacă nu își pune în ordine finanțele publice, s-ar putea confrunta și cu o scădere a ratingului de credit”, scriu jurnaliștii de la Politico. 

La rândul lor, jurnaliștii de la Reuters scriu pe larg despre impactul economic devastator al picării Guvernului Bolojan. Aceștia punctează, printre altele:

„Prăbușirea coaliției a ridicat perspectiva unui impas politic care ar putea dura săptămâni sau luni și care ar putea exercita presiuni asupra randamentelor obligațiunilor de stat ale României, asupra ratingurilor de credit și asupra accesului la fondurile Uniunii Europene, pe fondul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare.”

