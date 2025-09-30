Live TV

Exclusiv Demnitarii din cancelaria lui Bolojan nu mai beneficiază de șoferi de la 1 octombrie. Care este stadiul tăierilor promise de Guvern

Palatul Victoria, sediul guvernului României. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Din octombrie, demnitarii din cancelaria premierului, adică secretarii și consilierii de stat, nu vor mai beneficia de șofer personal. În plus, numărul mașinilor închiriate de Executiv pentru angajații din subordine s-ar fi redus de la 30 la 15, iar din cei opt ospătari de care beneficiază inclusiv premierul și miniștrii ar urma să rămână doar patru, a transmis șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile Digi24.ro. Sunt probleme, însă, în privința numărului angajaților, care încă nu a fost redus, în ciuda promisiunilor făcute în urmă cu mai bine de două luni. 

Mihai Jurca a declarat că reducerea de personal promisă încă din luna iulie nu a putut fi pusă în aplicare pentru că se caută un mecanism legislativ care să asigure că angajații care își vor pierde locurile de muncă nu vor câștiga eventuale procese în instanță împotriva statului. 

„Nu am dat afară oameni, dar unii și-au dat demisia, cu acordul părților. E nevoie de un proces care să stea în picioare din perspectiva legalității”, a precizat acesta. Până acum, doar doi angajați au plecat din Guvern la solicitarea lor.

Mai puține mașini la Guvern

Șeful cancelariei a explicat că, până acum, s-a redus numărul mașinilor care deserveau demnitarii de la Palatul Victoria pentru că au renunțat la contractele cu RAAPPS. 

„Am renunțat la furnizor. Furnizorul era RAAPPS, de la care închiriam mașini. Am mers în piața liberă și am contractat un serviciu de leasing pentru Dacii la un cost corect de piață. Au fost 30 de mașini, sunt 15 astăzi”, a transmis Jurca, precizând că vor renunța și la șoferi, o dată cu expirarea contractului cu RAAPPS, de la 1 octombrie. 

„Vom renunța și la șoferi. Asta înseamnă că toți demnitarii din Cancelarie și toți angajații din Cancelarie vor avea mașini, dar nu vor mai avea șoferi – consilierii de stat și secretarii de stat”, a mai explicat Mihai Jurca. 

Acesta susține că, până acum, cheltuielile cu autovehiculele aproape s-a înjumătățit: „De la 848 de mii de lei pe lună, am ajuns la 470 de mii de lei pe lună. Iar din octombrie vom reduce cheltuiala cu autovehiculele la 87 de mii de lei pe lună”.

Mese de protocol oferite de miniștri, doar cu acordul premierului

Și privința cheltuielilor de protocol s-au renegociat contractele cu RAAPPS, acolo unde șeful cancelariei acuza la începutul lunii iulie că produsele s-ar fi achiziționat cu 30% mai scump față de prețul pieței. 

„Am renegociat contractul cu RAAPPS, filiala care se ocupa de bucătărie. Am redus costurile pe produs, pentru că acolo era o problemă mare: se sărea de prețul pieței. Asta are un impact de vreo 40% din cheltuieli.

Fiecare demnitar poate consuma apă sau cafea de doar 300 de lei pe lună. Există posibilitatea ca ei să își organizeze un prânz, o masă cu un invitat – ceea ce e bine, un demnitar din străinătate, spre exemplu. Dar acestea sunt restricționate, în sensul că trebuie aprobate de fiecare dată pentru a înțelege dacă sunt justificate sau nu. E foarte important să reducem la minim, fără a reduce nivelul de reprezentare”, a explicat Jurca.

Din cei opt ospătari care deserveau cabinetele demnitarilor la Palatul Victoria, ar urma să rămână doar patru. „Se renegociază acum contractul și se va semna unul nou. Eu cred că putem funcționa cu patru (ospătari n.red)”, a mai spus șeful cancelariei.

Per total, în ultimele două luni, economiile făcute din tăierea cheltuielilor cu mașinile și protocolul se ridică la peste 1,5 – 2 milioane de lei, potrivit estimărilor Guvernului.

