Deputat liberal: PNL nu va vota cu orice preţ guvernul Luca Niculescu, dar poate e o soluţie să mai relaxăm puţin această încrâncenare

Deputatul liberal Adrian Cozma afirmă că, în opinia sa, premierul desemnat Luca Niculescu ar trebui să prezinte un Guvern de tehnocraţi, pentru o perioadă determinată, de şase luni, timp în care să se facă rectificarea bugetară, să se pregătească bugetul pentru 2027.

Adrian Cozma a declarat că nu se aştepta la această nominalizare, ci se aştepta să fie nominalizat Sorin Grindeanu, pe care l-a numit „artizanul” dărâmării Guvernului Bolojan.

El a precizat că PNL nu va vota cu orice preţ Guvernul Luca Niculescu.

„Înţeleg din discursul domnului președinte că Luca Niculescu este un tehnocrat. (...) O iau de bună şi m-aş duce pe ideea să vină cu un Guvern de tehnocraţi, pentru o perioadă determinată, de şase luni, timp în care să se facă rectificarea bugetară, să se pregătească bugetul pentru 2027”, a declarat Cozma la Prima News.

El şi-a şi argumentat poziţia: „Eu nu sunt adeptul guvernelor tehnocrate, dar în astfel de situaţii poate e o soluţie să mai relaxăm puţin această încrâncenare care există astăzi în Parlament”.

Cozma a ţinut să sublinieze că răspunderea pentru această încrâcenare revine PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi decretul de desemnare a lui Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, pentru postul premier, moment din care curge termenul de 10 zile în care acesta trebuie să depună în Parlament lista miniştrilor şi programul de guvernare, după care urmează audierile miniştrilor în comisiile parlamentare de specialitate şi votul de învestitură în plenul Camerelor reunite. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a afirmat, la scurt timp după ce preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de desemnare, că experienţa din cadrul procesului de aderare la OCDE a arătat că partidele politice au reuşit să susţină împreună un obiectiv important pentru România, el exprimându-şi speranţa că va găsi aceeaşi deschidere şi în contextul negocierilor pentru susţinerea Guvernului. „Sunt deschis la discuţii şi respect ideile bune, indiferent de unde vin”, dă asigurări premierul desemnat.

Editor : Liviu Cojan