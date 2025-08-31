Deputat PNL: PSD a fost de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dar foşti miniştri PSD critică măsura

Deputatul PNL Ionel Bogdan afirmă că, deşi în Guvern reprezentanţii PSD au fost de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), foşti miniştri social-democraţi au criticat măsura. În opinia sa, „această contradicţie transmite un semnal greşit mediului de afaceri”.

„Coerenţă, nu populism! În şedinţa de Guvern, PSD a fost de acord cu eliminarea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) - o taxă care s-a dovedit nocivă pentru companiile româneşti. Totuşi, în spaţiul public, foşti miniştri PSD critică aceeaşi măsură pe care partidul lor a aprobat-o la masa guvernului. Această contradicţie transmite un semnal greşit mediului de afaceri: lipsa de coerenţă în mesajele oficiale înseamnă instabilitate şi neîncredere”, a spus Ionel Bogdan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit deputatului PNL, IMCA nu a adus bani la buget, dar a penalizat companiile româneşti corecte, inclusiv pe cele care nu făceau optimizări fiscale, relatează News.ro.

„Eliminarea acestui impozit era firească şi creează spaţiu pentru un cadru mai echitabil: noile prevederi nu taxează profitul mic obţinut natural, ci vizează exclusiv exportul artificial de profit prin tranzacţii intra-grup. Pachetul 2 de măsuri înseamnă corectarea greşelilor trecutului şi stabilitate pentru companiile româneşti”, a arătat el.

