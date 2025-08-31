Live TV

Deputat PNL: PSD a fost de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dar foşti miniştri PSD critică măsura

Data publicării:
ionel Bogdan deputat pnl
Foto: Ionel Bogdan/ Facebook

Deputatul PNL Ionel Bogdan afirmă că, deşi în Guvern reprezentanţii PSD au fost de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), foşti miniştri social-democraţi au criticat măsura. În opinia sa, „această contradicţie transmite un semnal greşit mediului de afaceri”.

„Coerenţă, nu populism! În şedinţa de Guvern, PSD a fost de acord cu eliminarea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) - o taxă care s-a dovedit nocivă pentru companiile româneşti. Totuşi, în spaţiul public, foşti miniştri PSD critică aceeaşi măsură pe care partidul lor a aprobat-o la masa guvernului. Această contradicţie transmite un semnal greşit mediului de afaceri: lipsa de coerenţă în mesajele oficiale înseamnă instabilitate şi neîncredere”, a spus Ionel Bogdan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit deputatului PNL, IMCA nu a adus bani la buget, dar a penalizat companiile româneşti corecte, inclusiv pe cele care nu făceau optimizări fiscale, relatează News.ro.

„Eliminarea acestui impozit era firească şi creează spaţiu pentru un cadru mai echitabil: noile prevederi nu taxează profitul mic obţinut natural, ci vizează exclusiv exportul artificial de profit prin tranzacţii intra-grup. Pachetul 2 de măsuri înseamnă corectarea greşelilor trecutului şi stabilitate pentru companiile româneşti”, a arătat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
Digi Sport
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1009282365
Nicuşor Dan, vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române...
ploaie
Avertizare meteo de furtuni: 17 județe intră sub cod galben...
donald trump
Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independenţa...
soldați ruși pe motociclete în Ucraina
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din...
Ultimele știri
Jaqueline Cristian, eliminată de Amanda Anisimova în turul trei la US Open
Cel puţin trei morţi şi peste 100 de răniţi după deraierea unui tren în Egipt
LOTO - Duminică, 31 august 2025: Reportul la 6/49 a trecut de 5 milioane de euro. La Joker este de aproape 6 milioane de euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
adrian caciu face declaratii
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu anunță ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de măsuri fiscale: „E imoral și nu susținem astfel de lucruri”
laurentiu nistor
Președintele CJ Hunedoara vrea să scoată persoanele cu dizabilități la proteste: „Dați-ne mâncare! Sperăm să sensibilizăm premierul”
mihai tudose la o sedinta
Tudose propune salarii mai mari la stat: „Fă-le 2 milioane € ca să iei impozit”/ Grindeanu condiționa Coaliția de tăierea privilegiilor
N12 BALUTA CANDIDAT COMUN DE LA PSD-SINC_00077
Daniel Băluță, mesaj către PNL în cursa pentru Capitală: „Cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și...
Fanatik.ro
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o...
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Sorana Cîrstea, jefuită la New York! Ce i-au furat din camera de hotel și apelul făcut de româncă
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Cum arată Kim Novak din "Vertigo" la 92 de ani. Actrița făcută celebră de Hitchcock, elegantă și tonică la...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie