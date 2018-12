Deputat PSD, amenințat chiar în secția de Poliție: „Încrederea cetățeanului în instituții, o lozincă ridicolă”

Deputatul Petre Florin Manole spune că a fost amenințat de trei bărbați chiar în secția de Poliție nr.1 din București. Incidentul ar fi avut loc sâmbătă seară. El a mers la poliție pentru că l-a chemat o rudă, care era lovită și amenințată de aceiași bărbați. Deputatul a anunțat că o va întreba pe Carmen Dan pentru a afla câte secții de poliție au supraveghere audio-video, deoarece, daă ar fi făcut plângere, nu ar fi avut dovezi.

Deputatul PSD Petre Florin Manole a fost amenințat sâmbătă seară chiar în secția de poliție. Foto: Facebook

„Sunt chiar acum la Secția de Poliție nr 1. Ascult cum sunt amenințat de 3 indivizi: te omor, cuțite, ieși afară să vezi tu, etc. Am venit aici pentru că o ruda, lovită și amenințată, m-a sunat - e dreptul său legal să facă asta. Mi-a spus că 3 bărbați îl amenință în secția de poliție și îi e frică pentru că polițiștii asistă pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagerează”, a povestit Petre Florin Manole, sâmbătă seară.

„În zona de relații cu publicul, în fața polițistului de serviciu sunt amenințat la rândul meu. Dacă depun o plângere, nu pot aduce probe audio-video pentru că - mi se spune - supravegherea în interiorul secției e doar video nu și audio. Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frică. Ce fac însă alții, mai vulnerabili, în alte cazuri? Le influențeaza amenințările declarațiile pe care le fac? Sigur că da. E normal să te temi pentru siguranța ta ÎN secția de poliție? Sigur că nu”, a adăugat el.

Deputatul PSD a anunțat că „o să adresez o întrebare Ministrului de Interne: câte secții au supraveghere audio-video? Câte nu au? Cum putem să remediem situația?”

„Este imperativ să rezolvăm această problemă. Daca ea există la Secția nr 1, în centrul Bucureștiului, sigur există și în alte părți. Încrederea cetățeanului în instituții este o lozincă ridicolă dacă ajungi să fii amenințat în secția de poliție”, a mai spus Petre Florin Manole.

În comentarii, mai multe persoane i-au reproșat deputatului că acest incident este o consecință a modificărilor aduse la codurile penale, votate inclusiv de către el.

