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Deputat PSD: Bolojan a vrut să stingă inflaţia cu benzină. Acum se miră că focul arde mai tare

Data publicării:
2026-09-01-0804
Premierul Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin
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Deputatul PSD Marius Budăi a lansat vineri o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan, arătând că inflaţia a urcat din nou la 6,9% în octombrie, faţă de 6,6% în septembrie, fapt care dovedeşte că reţeta „salvatoare promovată cu atâta dârzenie” de fostul premier nu a rezolvat problemele României, ci le-a agravat.

„Domnul Bolojan a vrut să stingă inflaţia cu benzină. Şi acum se miră că focul arde mai tare! Inflaţia a urcat din nou, la 6,9% în octombrie, faţă de 6,6% în septembrie. O nouă confirmare că reţeta 'salvatoare' promovată cu atâta dârzenie de domnul Bolojan şi aplaudată frenetic de fanii dumnealui nu a rezolvat problemele României, ci le-a agravat.

În plină criză energetică internaţională, cu războiul din Ucraina şi tensiunile din Orientul Apropiat, domnul Bolojan a considerat că este momentul potrivit să majoreze TVA-ul şi accizele la carburanţi. Adică exact taxele care se adaugă peste scumpirile internaţionale şi împing în sus costurile întregii economii. O strategie 'remarcabilă'! Când preţurile cresc, domnul Bolojan mai pune o taxă. Când economia încetineşte, mai taie şi din consum. Iar când rezultatele sunt proaste, ni se explică cu tact faptul că sacrificiile au fost necesare”, a scris Budăi pe Facebook.

Astăzi, motorina este cu 43% mai scumpă decât acum un an, iar benzina cu 33%, a arătat el.

„Scumpirile ajung în transport, în agricultură şi, inevitabil, în preţul alimentelor. PSD a avertizat asupra acestor consecinţe şi vine cu soluţii. Propunem ca fermierii să cumpere direct de la pompă motorina necesară lucrărilor agricole, fără TVA şi acciză, pentru cei 78 de litri pe hectar declaraţi la APIA. O reducere de cel puţin 3-4 lei pe litru înseamnă costuri mai mici în agricultură şi presiune mai mică asupra preţurilor alimentelor.

Aceasta este diferenţa dintre două viziuni economice: unii cred că economia se redresează luând mai mulţi bani de la oameni şi firme, noi, PSD, credem că trebuie să reducem costurile şi să protejăm puterea de cumpărare. Cât despre domnul Bolojan, probabil ne va explica din nou că măsurile sale au fost un succes şi că alţii sunt de vină. Din păcate, nota de plată pentru austeritatea domnului Bolojan continuă să crească!”, a afirmat social-democratul.

Editor : C.L.B.

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